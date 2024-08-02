Взрывы в Крыму и России, враг давит в Донецкой области: хронология 891 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают нашествие врага. Оккупанты в свою очередь продолжают давить в Донецкой области.
Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Враг атаковал ударными БпЛА, масштабный обмен заключенными: хронология 890 дня войны
В Донецкой области оккупанты продвигаются потому, что бригады ВСУ недостаточно укомплектованы. Также врагам помогает рельеф местности на северо-запад от Авдеевки. В российском Курске прогремели взрывы. Они были такой силы, что у машин включилась сигнализация. В то же время россияне жаловались, что они не слышат сирен. Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Евпатории, Севастополе, Симферополе, Саках, Заозерном, Каче. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена угроза удара баллистики.
В ISW сказали, почему россияне продвигаются в Донецкой области
Громко русским было в Курске
Взрывы в Крыму
В Донецкой области оккупанты продвигаются потому, что бригады ВСУ недостаточно укомплектованы. Также врагам помогает рельеф местности на северо-запад от Авдеевки.
В российском Курске прогремели взрывы. Они были такой силы, что у машин включилась сигнализация.
В то же время россияне жаловались, что они не слышат сирен.
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Евпатории, Севастополе, Симферополе, Саках, Заозерном, Каче.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена угроза удара баллистики.