Взрывы в Крыму и России, враг давит в Донецкой области: хронология 891 дня войны

2 августа 2024, 06:17
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают нашествие врага. Оккупанты в свою очередь продолжают давить в Донецкой области.

Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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06:14, 02 августа

В ISW сказали, почему россияне продвигаются в Донецкой области

В Донецкой области оккупанты продвигаются потому, что бригады ВСУ недостаточно укомплектованы. Также врагам помогает рельеф местности на северо-запад от Авдеевки.

02:48, 02 августа

Громко русским было в Курске

В российском Курске прогремели взрывы. Они были такой силы, что у машин включилась сигнализация.

В то же время россияне жаловались, что они не слышат сирен.

02:09, 02 августа

Взрывы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Евпатории, Севастополе, Симферополе, Саках, Заозерном, Каче.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена угроза удара баллистики.

Автор: Діана Квасневська