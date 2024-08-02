Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:14, 2 серпня

У ISW сказали, чому росіяни просуваються у Донецькій області

На Донеччині окупанти просуваються тому, що бригади ЗСУ недостатньо укомплектовані. Також ворогам допомагає рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.

02:48, 2 серпня

Гучно росіянам було в Курську

У російському Курську пролунали вибухи. Вони були такої сили, що у машин увімкнулась сигналізація.

Водночас росіяни бідкались, що вони не чують сирен.

02:09, 2 серпня

Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули у Євпаторії, Севастополі, Сімферополі, Саках, Заозерному, Качі.

Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в місті оголошена загроза удару балістики.