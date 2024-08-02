Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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У ISW сказали, чому росіяни просуваються у Донецькій області
На Донеччині окупанти просуваються тому, що бригади ЗСУ недостатньо укомплектовані. Також ворогам допомагає рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.
Гучно росіянам було в Курську
У російському Курську пролунали вибухи. Вони були такої сили, що у машин увімкнулась сигналізація.
Водночас росіяни бідкались, що вони не чують сирен.
Вибухи в Криму
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули у Євпаторії, Севастополі, Сімферополі, Саках, Заозерному, Качі.
Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в місті оголошена загроза удару балістики.