"Ударьте по Львову и красные линии путина": у россиян подгорает из-за удара по аэродрому в Крыму

После серии взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму у россиян в привычном стиле подгорело. У многих паника, а некоторые просят атаковать Киев и Львов.

Тем временем российские СМИ публикуют самые разные версии событий. Пропагандистка маргарита симонян говорит, что взрывы на аэродроме – результат диверсии. В то же время телеграм-каналы оккупантов говорят, что причина взрывов – пожар при загрузке топлива.

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У россиян пылает от взрывов в Крыму

Представители "самой миролюбивой нации" просят нанести ответные удары – то ли по Киеву, где "центры принятия решений", то ли по Львову. Непонятно, почему россияне просят именно удар по Львову, но гневно пишут о ядерной бомбе.

Среди традиционных реакций – вопрос о том, где ПВО и о "красных линиях путина", мол: "Где они и сколько можно это терпеть?". Ну, и не обошлось без угроз "денацификаторов" – говорят, что "истребят всех украинцев".

Из нового – у россиян уже возникают вопросы, не подъехали ли нашим военным оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Реакция россиян на взрывы в Крыму / Скриншоты Инсайдер UА

"Все хорошо", но объявляем эвакуацию

Между тем, минобороны россии говорит, что сдетонировали снаряды, никто не пострадал, и техника также не повреждена. В то же время самопровозглашенные власти Крыма объявили эвакуацию в Сакском районе.

Карта воздушных тревог после взрывов в Крыму теперь выглядит так:



Воздушная тревога в Крыму / Скриншот

Напомним, что днем 9 августа мощные взрывы прогремели на аэродроме россиян во временно оккупированной Новофедоровке в Крыму. Данные о количестве взрывов разнятся. У местных паниках – туристы массово покидают район.

Есть данные о пострадавших – их не менее двух. оккупанты закрыли въезд в Новофедоровку, где продолжают раздаваться взрывы.

В то же время, пропагандисты решили вспомнить старую версию, которую использовали, когда ВСУ потопили флагман черноморского флота крейсер "Москва" – мол "неосторожное курение" привело к пожару.

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