Тактика освобождения Крыма уже ясна: эксклюзивное интервью с Подоляком

Для российского БДК "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" 13 сентября стало несчастливым днем. А уже 14 сентября в Евпатории наши воины уничтожили вражескую установку ПВО "Триумф". Это оказывает как психологическое влияние, так и помогает немного понять пути деоккупации Крыма.

Да, уничтожение вражеской системы ПВО "Триумф" в Евпатории может преследовать цель открыть для ВСУ небо над полуостровом. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как это влияет на дальнейшее освобождение Крыма.

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У Ким Чен Ына есть 2 причины помогать Путину

Ким Чен Ын приехал в Россию. Для нас непонятно, для чего, но, возможно, вы понимаете?

Кстати, все, что касается визита субъекта главы госсовета КНДР, понятно. Акценты совершенно четко расставлены.

Россия испытывает определенные проблемы с дефицитом ресурсов, особенно снарядов, в том числе реактивных снарядов к системам РСЗО. И, непременно, Северная Корея готова предоставить определенный размер снарядов. К сожалению, для нас. Мы понимаем, что Россия сегодня ищет возможность в любом месте компенсировать недостаточность производственных потенциалов своего ВПК.

Здесь есть две задачи, которые решает Ким Чен Ин. Первое – это получить продукты, потому что все, что делает Корея – она настолько "эффективно" работает, что во что бы то ни стало она меняет исключительно на продовольственные товары. И они получают дополнительные зерновые возможности, дополнительные продукты из России.

А вторая составляющая – это показать, что Ким Чен Ын глобальный игрок. Мол, он сидит рядом с Владимиром Путиным, с другим "глобальным игроком", и они решают судьбу мира.

Они готовы говорить об империализме, о необходимости противостоять империализму. То есть говорят со страной, которая напала на другую страну о том, что так они противодействуют империализму. Это абсолютно конкретная идеологическая окраска сущности таких стран, как Россия сегодня и Северная Корея.

Поэтому две составляющие Ким Чен Ын получит: продукты и этот "глобальный статус" как он думает. А Россия, к сожалению, еще раз подчеркиваю, получит ряд инструментов для продолжения войны, для компенсации своих ресурсных дефицитов. Имеется в виду прежде всего снаряды и мины.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Будет ли серьезная реакция мира на помощь КНДР России

Пока мы задавали себе вопрос, даст ли Корея вооружение России, Кирилл Буданов говорит, что Северная Корея уже полтора месяца обеспечивает Россию вооружением. Речь идет о снарядах 122 и 152 калибров, а также ракетах для РСЗО "Град". Я понимаю, что мир осуждает, но как это повлияет на ведение войны?

Безусловно, количество снарядов влияет на ведение войны, потому что достаточно сложно будет идти дальше. Но ведь каждый снаряд – это все же снаряд, и он летит в нас. То есть, он не летит куда-то абстрактно на Луну, а именно в нас и используется исключительно на территории Украины.

Но давайте мы с вами будем осознать, что в России не так много инструментов, не так много стран, которые будут напрямую предоставлять оружие. Это Иран и Северная Корея, которые могут давать дроны, снаряды и т.д.

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Есть другие страны, которые позволяют России получать дефицитную валюту для того, чтобы закупать что-то в рамках параллельного импорта, позволяют обходить санкции и т.д.

А еще "белый" бизнес – бизнес с юрисдикцией любых стран, в том числе европейских, до сих пор работающих на территории России, на ее потребительском рынке и предоставляющих возможность получать налоговые доходы. И за счет этих доходов уже что-то закупать.

Наша реакция очевидна – нужно все равно продвигаться по линии фронта, независимо от того, договорилась ли Россия с кем-то. С другой стороны, это говорит о том, что у России есть огромная проблема. Они же, когда заходили на территорию Украины, даже подумать не могли о том, что будут иметь дефицит.

Вы только вдумайтесь, дефицит снарядов 152, 122-миллиметрового калибров, Д-20, Д-30 до классических советских пушек и т.д. То есть они учитывали все, что у них есть, и думали, что этих снарядов хватит полностью засыпать Украину. Но сегодня мы видим, что есть определенный дефицит, в том числе и крылатых ракет.

С баллистикой еще проще в России, потому что там накоплено было много тех же С-300, которые можно переформатировать на "земля-земля", то есть атаковать пограничье – Краматорск или Константиновку и атаковать ракетами РСЗО или баллистикой. Но, по крайней мере, это свидетельствует о том, что у России есть определенные дефициты.

Понятно, что нам нужно делать – уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. С другой стороны, есть, к сожалению, реакция глобального сообщества. А что они могут, кроме публично сказать, что осуждают? Какие еще у них есть инструменты?

Вы же видите, нет никаких инструментов, потому что 20-летние санкции против Ирана привели к тому, что у них большое производство ракет определенной дальности, дронов разных модификаций и т.д.

Что касается Кореи, все идут на уступки, мол, это плохой режим, но давайте все же дадим им немножко зерна, чтобы они не проводили тренировки ядерных ракет или хотя бы носителей ядерных боеголовок.



Ким Чен Ын прилетел к Путину / Скриншот с видео

Мир постоянно дает что-то на замену, что Корея вроде бы больше не будет провоцировать. Корея использует предоставленные ей продуктовые способности и через полгода снова входит в тот же шантаж. Это уже происходит 70 лет, имею в виду после войны на Корейском полуострове.

Кроме заявлений, мы с вами не будем иметь ничего существенного. Я даже думаю, что на площадке ООН не будет существенных заявлений, влияющих на действительность реакций по поводу корейских поставок оружия для России.

Почему Ким Чен Ын лично полетел к Путину

Если Кирилл Буданов говорит, уже полтора месяца продолжаются поставки. Тогда зачем Ким Чен Ын приезжал лично?

Лично приезжал, потому что и для России важно показать своим гражданам, которые абсолютно осознают, что это "огромная и мощная" страна под названием Россия, мол, все едут в Россию, встречаются Путиным. Приехал не менее "выдающийся" глава Северной Кореи, они встретились на Всемирном экономическом форуме.

То есть для России – это примитивный пропагандистский момент, а для Северной Кореи также очень важно показать, что они встречаются с глобальными лидерами, с человеком, который входит в G20, решают вопросы. Это так примитивно, но действенно для классических пропагандистских нарративов 70-х годов прошлого столетия.

Но Ким Чен Ына не сильно использовали в их телевизорах, больше о G20 говорили. И даже так называемая оппозиция, которая за пределами России говорит о том, что эта дружба всегда считалась странной. Все говорят о том, что дружить с Ким Чен Ыном это уже последнее, что можно было сделать, это уже "дно дна".

Для России слово "дно дна" отсутствует. У них дна нет. Эта страна еще не достигла своего дна. Мы с вами увидим настоящее лицо России, когда у них начнутся бунтарские проявления. Тогда все забудут наконец-то о сопоставлении "великой русской культуры", "великого русского народа".

Выяснится, что это были два параллельных процесса, это небольшое количество людей, которые к России имели просто какое-то отношение. Но глубинный русский народ, он именно такой, как мы с вами увидим, когда там начнутся эти необратимые процессы выяснения отношений.

Однако официальная пропаганда достаточно много цитировала визит. Вокруг него были такие классические русские танцы. Это говорит о том, что они совершенно оторваны от мира, для них очень важно показывать прорывные технологические встречи Путина.

Показывать, что русский диктатор не изолирован, в классическом смысле этого слова, что он встречается с людьми, решает вопросы войны. Но мы с вами понимаем, что Путин и мир – это две большие разницы. Он слово "мир" напишет и четыре ошибки совершит. Поэтому для россиян и их классической пропаганды это важно.

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Что касается Северной Кореи, Эритреи, Ирана – они поддерживают Россию. Это для россиян и есть весь глобальный мир. Все двузначные заявления, звучавшие на G20, россияне использовали в качестве повода, чтобы сказать: "Видите ли, Россию все же поддерживают, не все так однозначно с точки зрения оценки войны. И от Украины все устали".

Но это не так. К сожалению, там не было достаточно жесткого присутствия Украины на уровне президента, но была достаточно жесткая дискуссия. И в резолюции G20 было четко зафиксировано, что территориальная целостность и суверенитет – это базовые вещи, после которых начинаются какие-либо другие разговоры о чем-либо.

Мы с вами понимаем, что это означает 1991 год – то есть границу. Не о чем говорить, потому что мира как такового не будет от России. Но давайте я такую маленькую ремарку еще сделаю. О мире Путин и не говорит, он и не желает никакого мира.

Я просто не понимаю, когда кто-то еще говорит, что нужно договариваться, вести переговоры. Ведь Путин даже во время визита Ким Чен Ына и на экономическом форуме, когда выступал, говорит другие вещи. Он говорит: "Да мы готовы с ними договориться, но если они просто признают, что мы выиграли войну".



Корейский и русский диктаторы / АР

То есть он откровенно говорит, что будет только воевать. Путин прямо всем говорит, что Россия будет атаковать Украину, но если наше государство признает, что ВСУ не будут наступать, тогда они, мол, готовы на переговоры. Он говорит откровенно всем, что это переговоры о проигрыше Украины войны. Я не понимаю, не чувствует это ли кто-нибудь еще?

"Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть упразднят указ Владимира Зеленского об их запрете", – примерно так сказал Путин на том экономическом форуме, где об экономике ни слова не было.

Он и не может об экономике говорить, потому что у него "экономика уже всех победила", у них "выдающийся рубль" есть. Зачем ему об этом говорить? Ему больше интересно говорить о том, что болит. А у него болит что? Унижать, убивать, насиловать людей. Это его внутренняя сущность. Ему очень нравится смотреть, как гибнут люди.

Какая экономика? О чем он будет там говорить? О трамваях, которые Берлиозу голову отрезают? Видите, даже здесь о трамваях, но отрезающих голову.

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Энтони Блинкен абсолютно четко фиксирует позицию по переговорам. Он абсолютно прав и говорит, что Украина готова говорить о мире. Но о каком?

Далее он говорит о том, что мир должен быть справедлив. А это означает формулу мира, о которой президент Владимир Зеленский говорит. Напомню, пункт 6, для меня он первый, выйти (российским войскам – 24 Канал) за пределы границ Украины.

Украина не начинала войну, не хочет воевать. Украина готова к миру, но Россия – нет. Россия хочет не остановить войну, выйдя с нашей территории, а оставить за собой ряд территорий, чтобы продолжать эскалацию, войну и главное – не проиграть и не пойти на внутреннюю трансформацию.

Сегодня ставка очень проста – пан или пропал. Очевидно, если Путин выходит за пределы Украины – его уже нет. То есть в любом виде это невозможно.

Все, что там говорят, мол, если Россия уйдет с территории Украины под давлением украинских Вооруженных Сил, это не означает, что война закончится. Нет, это будет означать, что война закончится, потому что Путин уже не будет президентом России.

Это будет автоматический перенос войны, ее переход во внутреннюю гражданскую войну в России. Хочет этого кто-то или не хочет. Если Путин не выходит за пределы Украины, это будет означать, что он будет там, сколько еще проживет, а после него будет его преемник. Тогда мы с вами действительно будем жить в постоянном ощущении войны.

Долго ли продлится война

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что мы готовы морально к долгой войне. А каково сейчас моральное состояние в России? Упоминается вчерашняя реакция Сергея Шойгу, когда он развел руками.

Владимир Зеленский совершенно прав. Он говорит о том, что не будет никакого компромисса. Когда он говорит, что мы морально готовы к длительной войне, то говорится, что мы осознаем, что это за война и как она должна закончиться.

То есть, он четко фиксирует, что не будет никаких компромиссов. Не будет никакого 2014 года, потому что это означает смерть Украины как государства. Потому что, еще раз подчеркиваю, не проигрыш России, не паническое бегство России с территории Украины будет означать, что Россия в таком виде останется.

И она нам с вами никогда не простит, что она была унижена и она "трехдневную войну" уже ведет практически 19 месяцев и будет вести, пока не проиграет. Это очевидно. Президент Украины абсолютно четко говорит, что мы осознаем цену, которую должны заплатить и которую мы заплатим, если Украина не выиграет эту войну. Поэтому мы готовы морально к продолжительной войне.

Это не означает, что война будет слишком длительной. Это зависит от других факторов. Это и поддержка партнерами, и своевременная поставка оружия, и эффективные операции, которые ведут Вооруженные Силы. Они действительно ведут эффективные операции. Вгрызаются в первые и даже во вторые эшелоны обороны. То есть здесь все понятно.

Готовы ли россияне продолжать войну

Относительно России. Путин является человеком, который в принципе не учитывает потери. Ему безразлично на экономические потери России, изоляцию, финансовые потери, живую силу. Это не человек, думающий о благе своей страны. Это человек, который думает исключительно о своем эго. И потому он примитивно его демонстрирует.

Что это значит? Это означает, например, эти проявления антисемитизма. Даже об Анатолии Чубайсе что-то сказал. Это бывший глава "Роснана", который 20 или 30 лет сидел в "верхотуре" российских властей.

И Путин постепенно проявляет низкий уровень интеллекта, низкое понимание исторических процессов, низкую эмпатию или ее полное отсутствие. И это внутреннее, чем он живет. А он живет черносотенной идеологией.

Психологически россияне не то что не готовы… Они сегодня шокированы из-за происходящего. Но выхода пока не видят. Пока они еще не договорились о том, что дальше… Я говорю об элитах, которые имеют соответствующие инструменты.

Населению безразлично. Оно испугано и понимает, что теряет перспективы. Но, давайте не будем иметь иллюзий, 80% или даже больше процентов населения России абсолютно осознают, что Россия делает в Украине; что она убивает гражданское население. И они поддерживают это. Они, с одной стороны, сильно напуганы, а с другой – хотят, чтобы нас убивали.

Надо, чтобы не было других иллюзий по оценке общественных настроений в России. Но это не значит, что они будут поддерживать Путина. Мы с вами видели это на примере Евгения Пригожина. Для них за считанные месяцы любимцем стал Пригожин. К Путину они относятся, кстати, с большим презрением. Просто не проявляют это, потому что боятся.



Путин обещал элитам другую войну / Getty Images

Элиты безусловно в шоке, потому что они все теряют. И репутационно, и финансово, и получают изоляцию. Но пока они между собой к консенсусу не дошли. Им обещали, что это будет такая война, как в 2014 году, или как в 2008 году в Грузии – что очень скоро все будет. А после этого они там как-то "перетрут с нашими партнерами" и получат какие-то уступки.

Они думали, что санкции будут, но потом Украина проиграет, и они докажут, что здесь были "нацисты". После этого там лоббисты начнут очень активно работать на западных политических рынках. И они будут поддерживать концепцию, что Россия не пришла убивать украинцев, а "освобождать украинцев" от каких-то мифических нацистов, поэтому нужно снимать санкции.

И они думали, что через 5 лет после войны они будут спокойно выходить из санкций. Также они думали, что эти 5 лет формально санкции еще будут, а неформально они будут уже отменяться, потому что все будут думать, что Россия не такая уж злая страна. Понимаете? То есть подход был ясен. И для этих бизнес-элит тоже.

Им это обещали в Кремле, когда начинали экспансию в Украине. И сегодня они должны понять две вещи:

чем дальше Путин продолжает – тем больше он будет проявлять свою человеконенавистническую сущность. Он не будет ни о чем договариваться, чтобы признать свои проблемы и выйти из войны. Все больше будет ухудшаться личная ситуация у каждого из политиков, бизнесменов или финансистов России.

Они должны понять, что чем дальше Путин будет находиться в таком виде, как во Владивостоке, тем меньше шансов у них вообще физически выжить.

элита нужно переходить к поиску консенсуса, как, например, заменить главу государства и перейти на другой уровень внутренней коммуникации и как выйти из войны.

Из войны можно выйти только, проиграв ее в полном объеме на территории Украины, а затем прийти к каким-то контролируемым избирательным процессам, переходным процессам в России. Они должны это осознать. Иначе все для них достаточно плохо кончится.

А что это тогда за оговорки, когда Дмитрия Пескова спрашивают, а он называет Российскую Федерацию словом на букву "П", а Шойгу разводит руками, когда у него спрашивают о "победах"?

Шойгу не владеет объективной информацией. Сегодня используют вместо Игоря Конашенкова. Он там периодически озвучивает, что оккупанты "уничтожили". Кстати, на Восточном экономическом форуме была фантастическая фраза, что они уничтожили 18 тысяч единиц военного транспорта за 2 месяца.

Вы понимаете? Это Путин сказал. 18 тысяч за два месяца уничтожил! Вы понимаете, что там люди сидят в зале, кроме полностью субъектов специфических… Они на это смотрят и понимают, что это полная ахинея.

Шойгу и есть человек, который такую информацию поставляет. Но параллельно, когда он встречается не с "паркетными" генералами, а с полевыми генералами, они ему говорят, что есть дефицит снарядов и резерва. Они не успевают перемещаться, потому что не понимают, где диспозиция главного удара Украины.

Шойгу является немного примитивным человеком. Говорит эти пропагандистские нарративы, что всех "победили и уничтожили все HIMARS". Но, с другой стороны, где-то подсознательно даже шаманы понимают, что природа войны все же объективна. И все выглядит другим, поэтому кое-где они в сердцах это проговаривают.

Относительно Пескова. Здесь вообще нет смысла анализировать что-либо. Это человек, живущий в другой реальности. Он просто формально что-то комментирует и не отслеживает происходящие процессы. Совершенно точно не занимается анализом этих процессов. А просто живет вот так: "Вышел из какого-то состояния, что-то сказал и зашел в это состояние". Имею в виду просто измененное состояние.

Он занимается своей жизнью. Ему кажется, что он сможет "пропетлять", когда нужно будет нести ответственность за все, что они делали.

Каким оружием ВСУ атакуют оккупантов в Крыму

В Крыму пострадали подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Сегодня в Евпатории отминусовали российский комплекс ПВО "Триумф". По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун". Сегодня Sky News писали о том, что Украина применяла для вчерашней атаки "Storm Shadow".

Sky News имеет свои источники. И они могут там, так или иначе, комментировать. Мы понимаем, что все, что мы уничтожаем в Крыму… Для этого мы используем украинскую технику и оружие. Но давайте здесь другое будем подчеркивать.

Во-первых, вы видите, насколько эффективны эти операции. Прекрасно работают ГУР, СБУ, Воздушные силы, Военно-морские силы Украины, и Генеральный штаб планированием занимается. Они ясно понимают, как надо работать по полуострову Крым.

Это уже второй уничтоженный "Триумф". Его уничтожение – это то, что нужно открыть небо над полуостровом, чтобы эффективнее атаковать уже военную инфраструктуру: заводы, базы, топливные и снарядные склады.

Тактика ясна и совершенно четко отслеживается. Мы, собственно, не забываем, что нужно перебить возможность обеспечения через полуостров Крым для оккупационной группировки. Это будет очень эффективный инструмент ведения войны со стороны украинских Вооруженных Сил. Он пугает Россию и приносит материальный результат – уничтожение конкретных объемов техники. Это очень важная составляющая.

Будет ли увеличиваться эта интенсивность? Мне кажется, да. Ибо все-таки производство и дроновое, и ракетное увеличивается. Об этом официально и президент Украины говорил.

Да, это не так быстро, как бы нам хотелось. Это – технологически сложные процессы. Также сложны с точки зрения работы с партнерами. Потому что надо где-то закупать, логистику построить. Но все это делается и будет увеличиваться.

Относительно большого десантного корабля "Минск". Это очень символично. Была "Москва", а сейчас "Минск". Два корабля с двумя странными названиями, которые символичны для нас. Ибо эти две столицы приняли решение о максимально геноцидном убийстве Украины.

Поэтому уничтожение символов очень важно. Это психологически также влияет и на Россию, и на Беларусь.

Давайте все же разделять, когда говорим о Беларуси. Вижу достаточно положительные примеры того, как сегодня работает белорусская оппозиция. Она все активнее на международных площадках. Белорусская оппозиция продвигает концепцию, что Александр Лукашенко должен быть полностью зафиксирован как криминальный преступник, непосредственно участвовавший в войне, организовывавший геноцид детей. Это очень важный процесс.

Все, что мы с вами видим в Евпатории, Севастополе, и частичный контроль над акваторией Черного моря, который Украина приобретает, говорит о том, что позитивные тренды в войне и по наступательным операциям, и по операциям стратегического плана по уничтожению тыловой инфраструктуры россиян, идут очень эффективно.

Мне кажется, что это хорошие сигналы, в том числе и для наших партнеров, по поводу необходимости существенно ускорить ресурсную помощь Украине.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже в скором времени на сайте 24 Канала.