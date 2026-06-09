"Россиянам придется бежать": полковник запаса заинтересовал прогнозом по Крыму

Накануне появилось очень эффектное видео –кадры применения нового дрона "Бегемот" по Чонгарскому мосту. Такой украинский беспилотник может нести до 75 килограммов боевой части и лететь на расстояние 300 километров. Однако этот мост не единственная цель, которую нужно уничтожить в Крыму.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что есть еще минимум 3 места на полуострове, куда должны прилететь украинские дроны. Только по такому сценарию удастся "выгнать" оккупантов оттуда.

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Прогнозы по Крыму

Полковник запаса ВСУ объяснил, что для того, чтобы перевести Крым в режим "оперативного котла" нужно уничтожить 4 "входа": Чонгарский, Армянский, а также Арабатскую стрелку и Керченский мост.

Лучше всего поразить Чонгарский мост может баллистика. Однако Свитан отметил, что у него есть еще один мост, который также стоит атаковать.

По Армянску, он тоже не менее важен, ведь потеряв другие "входы", оккупанты могут использовать его.

Есть над чем работать, сейчас мы в начале пути. Такая возможность есть, у нас есть дальнобойные средства поражения. Можем создать на территории Крыма котел, из которого россиянам придется бежать,

– подчеркнул он.

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Относительно эффективных средств поражения, полковник запаса ВСУ отметил, что Украина имеет эффективные дроны – кроме "Бегемотов", еще и беспилотники FP-2.

Напомним, 7 июня украинские беспилотники долетели до Чонгарского моста. После удара было известно о повреждении дорожного покрытия. В ночь на 9 мая Чонгарский мост снова был под атакой. После этого местные власти посоветовали россиянам пользоваться альтернативными маршрутами, в частности через Армянск.