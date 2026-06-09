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24 Канал Новости Украины "Росіянам доведеться тікати": полковник запасу зацікавив прогнозом по Криму
9 июня, 14:05
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"Россиянам придется бежать": полковник запаса заинтересовал прогнозом по Крыму

Мелания Голембйовская

Накануне появилось очень эффектное видео –кадры применения нового дрона "Бегемот" по Чонгарскому мосту. Такой украинский беспилотник может нести до 75 килограммов боевой части и лететь на расстояние 300 километров. Однако этот мост не единственная цель, которую нужно уничтожить в Крыму.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что есть еще минимум 3 места на полуострове, куда должны прилететь украинские дроны. Только по такому сценарию удастся "выгнать" оккупантов оттуда.

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Прогнозы по Крыму

Полковник запаса ВСУ объяснил, что для того, чтобы перевести Крым в режим "оперативного котла" нужно уничтожить 4 "входа": Чонгарский, Армянский, а также Арабатскую стрелку и Керченский мост.

Лучше всего поразить Чонгарский мост может баллистика. Однако Свитан отметил, что у него есть еще один мост, который также стоит атаковать.

По Армянску, он тоже не менее важен, ведь потеряв другие "входы", оккупанты могут использовать его.

Есть над чем работать, сейчас мы в начале пути. Такая возможность есть, у нас есть дальнобойные средства поражения. Можем создать на территории Крыма котел, из которого россиянам придется бежать,
– подчеркнул он.

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Относительно эффективных средств поражения, полковник запаса ВСУ отметил, что Украина имеет эффективные дроны – кроме "Бегемотов", еще и беспилотники FP-2.

Напомним, 7 июня украинские беспилотники долетели до Чонгарского моста. После удара было известно о повреждении дорожного покрытия. В ночь на 9 мая Чонгарский мост снова был под атакой. После этого местные власти посоветовали россиянам пользоваться альтернативными маршрутами, в частности через Армянск.

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