Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що є ще мінімум 3 місця на півострові, куди мають прилетіти українські дрони. Лише за таким сценарієм вдасться "вигнати" окупантів звідти.

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Прогнози по Криму

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що для того, щоб перевести Крим в режим "оперативного котла" потрібно знищити 4 "входи": Чонгарський, Армянський, а також Арабатську стрілку та Керченський міст.

Найкраще уразити Чонгарський міст може балістика. Однак Світан зазначив, що біля нього є ще один міст, який також варто атакувати.

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Щодо Армянська, він теж не менш важливий, адже втративши інші "входи", окупанти можуть використати його.

Є над чим працювати, зараз ми на початку шляху. Така можливість є, у нас є далекобійні засоби ураження. Можемо створити на території Криму котел, з якого росіянам доведеться тікати,

– наголосив він.

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Щодо ефективних засобів ураження, полковник запасу ЗСУ зазначив, що Україна має ефективні дрони – крім "Бегемотів", ще й безпілотники FP-2.

Нагадаймо, 7 червня українські безпілотники долетіли до Чонгарського мосту. Після удару було відомо про пошкодження дорожнього покриття. В ніч на 9 травня Чонгарський міст знову був під атакою. Після цього місцева влада порадила росіянам користуватись альтернативними маршрутами, зокрема через Армянськ.