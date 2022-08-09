Выбиты окна и уничтожены самолеты: в сети показали последствия взрывов в Крыму

В оккупированном Крыму показали последствия взрывов. На аэродроме – остатки разбомбленных самолетов.

В километре от эпицентра взрыва пострадали дома. Там выбило окна.

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Взрывы произошли в Новофедоровке возле города Саки. В сети обнародовали видео с последствиями.

Уничтоженные самолеты

Кроме того, показали видео уничтоженного российского Су-24 на аэродроме в Саках. Кадр – короткий, но можно увидеть, что самолет там не один.

Отметим, что до 24 февраля на аэродроме "Саки" находилось 51 воздушное судно. На спутниковых снимках авиабазы можно увидеть 12 Су-24, 10 Су-30СМ и Ил-76,

Что известно о взрывах в Крыму

В Сакском районе 9 августа произошел ряд взрывов. В минобороны России заявили о "детонации боеприпасов" и убеждали, что техника не повреждена.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сказал, что 5 человек ранены, а один человек якобы погиб.

Россияне начали огораживать место взрыва на 5 километров. Говорили об эвакуации.

В Минобороны Украины посоветовали оккупантам лучше заботиться о соблюдении правил пожарной безопасности.

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