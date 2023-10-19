Не помогло: сбитая в Крыму ракета упала на грузовик с российскими военными
Пророссийские паблики сообщают, что обломки сбитой во время атаки на Крым ракеты попали в грузовик с оккупантами. По иронии судьбы они недавно вернулись из Запорожского направления.
Стоит отметить, что в день "сбития" местные сообщали о взрывы в поселке Сахарная Головка, что вблизи Севастополя. Также они публиковали кадры столба дыма в оккупированном Крыму.
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ПВО "справилась" с задачей
Пропагандистские телеграммы-паблики сообщают, что в среду 18 октября российской ПВО удалось сбить ракету под Севастополем. Однако ее обломки упали на грузовик, в котором ехали оккупанты с войны в Украине. Судьба сыграла плохую шутку – они недавно прибыли на ротацию из Запорожского направления.
Сообщается, что погибли 7 российских военных, а еще 5 – ранены. По словам самих россиян, ПВО со своей задачей "справилась", однако есть "но". Российский офицер в Севастополе заявил пропагандистам, что следует изменять принцип работы ПВО.
Теперь нужно еще подумать, как и где сбивать ракеты. А если в следующий раз обломки упадут на жилые дома? Нужно изменять принципы работы ПВО,
– заявил российский служащий.
Следует отметить, что жители Крыма настаивают, что россияне не сбили ракету – они слышали один взрыв, после чего включили сирены. Вероятно, оружие поразило военную часть недалеко от поселка Сахарная Головка. Там расположены склады с вооружением.
Что известно об атаке на Сахарную Головку
- Вечером 18 октября в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. Россияне классически списали его на работу ПВО, которая по их же словам была "успешной". Однако местные жители поселка Сахарная Головка публиковали фото огромного столба дыма и заявляли, что от удара у них чуть не вылетели стекла.
- Следует отметить, что в этом населенном пункте расположены базы ракетного и минно-торпедного вооружения 758 центра Черноморского флота. Примерные координаты нового удара таковы: 44.626441, 33.583587.
- Около месяца назад Сахарную Головку уже атаковали, в результате чего погиб один человек и еще 2 – получили ранения. На этот раз официально оккупанты сообщили, что обошлось без жертв и разрушений.