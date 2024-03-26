Удар по хранилищу топлива в Гвардейском: в "Атэш" рассказали подробности операции

Агенты "АТЕШ" и крымчане помогли СОУ нанести удар по хранилищу топлива в Гвардейском. Враг понес большие потери.

Во время марафона взрывов в Крыму 24 марта Силы обороны Украины нанесли удар по хранилищу топлива врага в Гвардейском.

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Как готовилась операция

В "Атеш" сообщили, что во время атаки в Гвардейском 24 марта враг понес потери, в виде, как минимум, трех емкостей для хранения нефтепродуктов и хранилища топлива.

Агенты отметили, что последние месяцы активно собирали информацию обо всех энергетических объектах оккупантов в Крыму.

Наблюдение за постоянной доставкой грузов, цистерн на станцию "Остряково" возле Гвардейского в январе-феврале, помогло собрать полную информацию о заполнении емкостей для хранения нефтепродуктов. Кстати, тяжелая техника ВС России так же прибывает к этой станции, которую "охраняют" два поста скрытого наблюдения. Вся собранная информация оперативно передавалась СОУ,

– сказали в "Атеш".

Они отметили, что вся энергетическая отрасль оккупантов, которая используется для военных нужд в Крыму, находится под прицелом.

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