Трафик свидетельствует о том, что россияне хотят как можно быстрее уехать из Крыма, – Чубаров

В оккупированном Крыму в последнее время стало больше "хлопка". Только за 16 августа были взрывы, по меньшей мере, в трех местах.

Из-за этого россияне на полуострове мягко говоря начали волноваться. Это подтверждает и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Оккупанты паникуют и убегают

По словам Чубарова, там уже находились те, кто в эти дни хотели уезжать. Теперь они не стали ждать.

Как правило, люди, отдыхающие на курортах, до последнего выжимают этот отдых. А тут говорят "нет-нет, нам этого не надо, надо уезжать". В любом случае трафик такой, что он неестественный, не как каждый день,

– сказал Чубаров.

По его словам, это свидетельствует о том, что часть людей уехала или хочет уехать из Крыма как можно скорее.

Чубаров об освобождении Крыма

Также Рефат Чубаров рассказал, что думает о том, могут ли эти взрывы быть в Крыму началом в деоккупации полуострова. По его словам, в этом случае можно говорить разные версии.

"Уничтожение боеприпасов является прелюдией к другим событиям. Но когда уничтожают на территориях относительно далеких мощные склады боеприпасов, то это значит, что за этим должны последовать другие, еще более активные действия", – сказал он.

При этом Чубаров обратил внимание на то, что он не военный и это его субъективное мнение.

Взрывы в Крыму

Кроме детонации склада боеприпасов за 16 августа еще загорелась подстанция и произошли взрывы на авиабазе их флота в Гвардейском. Рефат Чубаров сообщал, что в результате второго взрыва на трансформаторной подстанции повреждено полотно. Поезда через Джанкой не едут.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, как именно россиянам навредил "хлопок". Они планировали переподключить Запорожскую АЭС, чтобы обеспечивать украинской электроэнергией оккупированный Крым. Взрывы 16 августа теперь не дадут им этого сделать.

А украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что возле Джанкоя 16 августа российские оккупанты потеряли много техники. В момент "хлопка" ее разгружали на железнодорожном пути.

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