В Крым ведут не три моста: как ВСУ работают над их уничтожением

Силам обороны в ночь на 30 мая удалось вывести из строя паромы на территории временно оккупированного Крыма. Там раздавались мощные взрывы и были возгорания. Есть информация, что эти суда враг использовал для военной логистики.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у россиян есть много вариантов, чтобы снабжать Крым необходимыми военными средствами. Он отметил, что врагу удалось восстановить автомобильную дорогу, которая может соединять Донецк с Ялтой.

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"В Крым ведут не три моста. Как бы это странно ни звучало – их семь. Одним из них является железнодорожное сообщение, которое россиянам удастся запустить в ближайшее время", – сказал он.

Пути для военного снабжения

Свитан назвал пути, с помощью которых Россия может поставлять в Крым разнообразное военное вооружение для войны против Украины. По его словам, у врага есть несколько мостов для этого: первый автомобильный сухопутный, второй железнодорожный, который скоро достроят и он будет пролегать через временно оккупированные области Украины. Третьим і четвертым являются автомобильный и железнодорожный пути, которые проходят через Керченский мост. Пятый это паромная переправа.

Там было 8 паромов, из которых 2 мы (ВСУ – 24 Канал) повредили, поэтому остается еще 6, которые будут целью для Украины и в дальнейшем. Есть еще воздушный мост Ил-76 и морской, то есть десантные корабли. Осуществлять поставки в Крым можно различными способами, поэтому каждый из этих мостов мы будем разрушать,

– отметил военный эксперт.

Украина атаковала Крым

Силы обороны применили ракеты ATACMS для атак по паромной переправе врага на временно оккупированном полуострове. По мнению Романа Свитана, Украина использовала кроме этих средств еще и другие ракеты, которые препятствовали работе российской ПВО.

Есть информация, что были повреждены также системы противовоздушной обороны врага. Перед этим Служба безопасности Украины разрушила станцию, которая должна была бы следить за траекторией полета баллистических ракет ATACMS,

– высказался он.

Взрывы в Крыму 30 мая