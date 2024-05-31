Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що у росіян є багато варіантів, щоб постачати Крим необхідними військовими засобами. Він зазначив, що ворогу вдалось відновити автомобільну дорогу, яка може сполучати Донецьк із Ялтою.

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"До Криму ведуть не три мости. Як би це дивно не звучало – їх сім. Одним із них є залізничне сполучення, яке росіянам вдасться запустити найближчим часом", – сказав він.

Шляхи для військового постачання

Світан назвав шляхи, за допомогою яких Росія може постачати до Криму різноманітне військове озброєння для війни проти України. За його словами, у ворога є декілька мостів для цього: перший автомобільний сухопутний, другий залізничний, який скоро добудують і він пролягатиме через тимчасово окуповані області України. Третім і четвертим є автомобільний та залізничний шляхи, які проходять через Керченський міст. П'ятий це поромна переправа.

Там було 8 поромів, з яких 2 ми (ЗСУ – 24 Канал) пошкодили, тому залишається ще 6, які будуть ціллю для України й надалі. Є ще повітряний міст Іл-76 та морський, тобто десантні кораблі. Здійснювати постачання до Криму можна різними способами, тому кожен із цих мостів ми будемо руйнувати,

– зауважив військовий експерт.

Україна атакувала Крим

Сили оборони застосували ракети ATACMS для атак по поромній переправі ворога на тимчасово окупованому півострові. На думку Романа Світана, Україна використовувала крім цих засобів ще й інші ракети, які перешкоджали роботі російської ППО.

Є інформація, що було пошкоджено також системи протиповітряної оборони ворога. Перед цим Служба безпеки України зруйнувала станцію, яка мала б слідкувати за траєкторією польоту балістичних ракет ATACMS,

– висловився він.

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