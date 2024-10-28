В Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты жаловались на атаку с воздуха

Несколько районов во временно оккупированном Крыму, очевидно, подверглись воздушной атаке ночью 28 октября. По меньшей мере, местные жители слышали серию взрывов.

Вот и Крымские сообщества, в частности "Крымский ветер", пишут о взрывах на полуострове. Перед этим местная оккупационная администрация заявляла об угрозе с воздуха.

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Взрывы в Крыму ночью 28 октября: что известно

В 03:14 утра 28 октября российская оккупационная администрация Крыма сообщила об угрозе баллистики. В то же время объявили воздушную тревогу и в наших южных областях – ведь армия врага активировала свои установки противовоздушной обороны.

Впоследствии крымчане в социальных сетях начали сообщать о взрывах различной интенсивности и в разных районах полуострова.

Известно, в частности, что в Джанкое и Джанкойском районе слышали до 20 взрывов. При этом у Джанкоя возможен прилет – вероятно, в районе аэродрома, но точной информации об этом пока нет.

слышали до 20 взрывов. При этом у Джанкоя возможен прилет – вероятно, в районе аэродрома, но точной информации об этом пока нет. В поселке Гвардейское, также возле военного аэродрома, и в Симферополе (и здесь возле аэропорта) слышали до 8 взрывов. Которые, впрочем, могли быть звуками работы ПВО российской армии.

Заметим, 24 октября взрывы слышали в Крыму также, в частности в Севастополе вблизи аэропорта Бельбек. В сети была информация, что во время этой атаки пострадал мобильный пункт 31 дивизии российской ПВО, в частности радиолокационная станция.