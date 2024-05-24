Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что ракеты по Крыму россияне "сбивали" своим штабом. "Атеш" сообщает, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов.

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Прилет по штабу

Свитан отметил, что вероятнее всего штаб в Алуште был атакован ракетами ATACMS. Похоже, над этим ударом работали не только украинские Силы обороны, но и крымские партизаны и наши партнеры. Благодаря им можно было обнаружить, где именно расположен этот штаб.

Радует реакция украинцев в Крыму на уничтожение военных объектов. Наши украинцы ждут, когда вот так будут гореть все военные объекты в Крыму и ждут освобождения,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Тактика удара

Летчик-инструктор добавил, что несмотря на то, что по оккупированным территориям Украины было использовано уже около 50 ракет, то похоже нам в этой партии передали около 100 таких ракет. По территории Крыма прилетела именно фугасная ракета.

"Видно, что ПВО врага работает уже после прилета. Ракеты начинают запускаться только после взрыва. Это говорит о том, что ПВО врага была ослеплена. После этого заходят баллистические ATACMS. Ну и хорошо то, что россияне выпускают свои ценные ракеты ПВО в небо, в молоко", – отметил военный эксперт.

Удар по "Циклону"

По его словам, ракеты ATACMS прекрасно показали себя и во время удара по кораблю "Циклон". Минимальное отклонение – 2 ракеты точно в цель. "Циклон" был ракетоносителем, единственным, который россияне активно использовали в течение последних 6 месяцев.

У россиян еще остались в Черном море 3 подводные лодки – носители "Калибров" и 5 ракетоносителей, которые могут запускать ракеты. Однако они все сидят по бухтам, как крысы в норах. Боятся нос высунуть. Впрочем мы и там их достанем, потому что тот же "Циклон" так же сидел, как крыса в норе,

– подчеркнул Свитан.

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