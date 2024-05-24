Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що ракети по Криму росіяни "збивали" своїм штабом. "Атеш" повідомляє, що в Алушті був уражений вузол зв'язку російських окупантів.

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Приліт по штабу

Світан зазначив, що найімовірніше штаб в Алушті був атакований ракетами ATACMS. Схоже, над цим ударом працювали не лише українські Сили оборони, а й кримські партизани та наші партнери. Завдяки їм можна було виявити, де саме розташований цей штаб.

Радує реакція українців у Криму на знищення військових об'єктів. Наші українці чекають, коли ось так горітимуть усі військові об'єкти в Криму та чекають звільнення,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Тактика удару

Льотчик-інструктор додав, що зважаючи на те, що по окупованих територіях України було використано вже близько 50 ракет, то схоже нам у цій партії передали близько 100 таких ракет. По території Криму прилетіла саме фугасна ракета.

"Видно, що ППО ворога працює вже після прильоту. Ракети починають запускатись лише після вибуху. Це говорить про те, що ППО ворога була засліплена. Після цього заходять балістичні ATACMS. Ну й добре те, що росіяни випускають свої цінні ракети ППО в небо, в молоко", – наголосив військовий експерт.

Удар по "Циклону"

За його словами, ракети ATACMS прекрасно показали себе й під час удару по кораблю "Циклон". Мінімальне відхилення – 2 ракети точно в ціль. "Циклон" був ракетоносієм, єдиним, який росіяни активно використовували впродовж останніх 6 місяців.

У росіян ще лишились у Чорному морі 3 підводних човни – носії "Калібрів" і 5 ракетоносіїв, які можуть запускати ракети. Однак вони всі сидять по бухтах, як щури в норах. Бояться носа висунути. Утім ми й там їх дістанемо, бо той же "Циклон" так само сидів, як щур у норі,

– підкреслив Світан.

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