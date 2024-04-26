В течение трех дней россиян в Крыму ждет "сюрприз": фронтовой обзор от Свитана

С получением дальнобойных средств поражения от союзников Украина будет масштабировать свои ударные возможности. Среди первых целей, вероятно, будет временно оккупированный полуостров Крым.

Что на это указывает объяснил в ежедневной военной сводке для 24 Канала полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Пожар в Омске

Который день подряд в России пылает. За прошедшие сутки горело на нефтебазе в Омске. Масштабы были настолько значительными, что россиянам пришлось привлекать огромное количество техники и личного состава, также тушить пожар с вертолетов.

Этот нефтеперерабатывающий завод один из крупнейших в России. За год мощности позволяют перерабатывать примерно 20 миллионов тонн нефти.

Нефтебаза расположена неподалеку от завода, куда, вероятно, целились дроны. Это один из механизмов ликвидации самого завода.

Я думаю, что достает или наша разведка, или российские партизаны, или армии сопротивления тех республик, которые контролируют эту территорию. Не исключаю работу казахов, рядом Казахстан, они также могут прилагать усилия к уничтожению нефтеперерабатывающей отрасли России,

– добавил полковник в запасе.

Крыму приготовиться

В Крыму также неспокойно. Сообщают, что в районе Сак было громко. На временно оккупированном полуострове врага охватила паника после передачи ракет ATACMS от США на 305 километров. К тому же The New York Times написали, что эти ракеты дальнего радиуса действия предназначены именно для Керченского моста.

Свитан объяснил, после того, как там работала ракета ADM-160 MALD, что используется как препятствие для ПВО, вызывая на себя огонь, в это время ДРЛС и беспилотники обнаруживали вражеские ЗРК на полуострове.

Поэтому россияне прекрасно понимают, что в ближайшее время будет нанесен удар по Крыму, по стационарным военным целям, там их более 150. Это именно задача для баллистических ракет типа ATACMS с 300 километров дальности. В течение трех суток, вероятно, может быть нанесен удар,

– подчеркнул Свитан.

Особенно тревожно в это время должно быть Сакам и Новофедоровке, в которых расположены центры управления врага.

Еще в 2022 году украинские ракеты "Гром" отминусовали там эскадрилью самолетов, но до сих пор пункт управления там остался. Несколько месяцев назад Украина повторно также ликвидировала там серьезное количество командного состава. Однако до сих пор там стоит система управления российской авиацией, в том числе и морской. Также там расположены военные склады, которые просто невозможно переместить.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Все чаще в своих пабликах россияне жалуются на невыносимые условия на левом берегу Херсонщины, там они несут огромные потери. Украинской армии с правого берега удобно применять FPV-дроны, и само попадание по российской артиллерии сейчас вышло на новый уровень по масштабу.

Полковник в запасе убежден, что треугольник от Кинбурнской косы до Мелитополя и до Васильевки – буквально "удобный полигон для уничтожения россиян сейчас". Как только на правом берегу украинские оборонцы получают средства дальнего поражения, начинают накрывать все большие территории. К тому же логистика на правый берег Херсона для ВСУ является более удобной и, как минимум, вдвое короче, чем для врага на левом берегу.

Здесь у россиян проигрышная позиция априори,

– резюмировал Свитан.