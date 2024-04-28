Что может готовить Украина для врага предположил в ежедневной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Удары по Крыму

Который день на временно оккупированном полуострове Крым неспокойно. Местные паблики написали, что ВСУ применили ракеты ATACMS и ударили в мыс Тарханкут. Сообщается, что удар нанесли по системам ПВО.

Сейчас идет подготовка к боевому заданию – завоевание преимущества в воздухе. В действиях наших спецслужб прослеживается всеобщая подготовка к уничтожению российских военных баз именно в Крыму,

– подчеркнул полковник в запасе.

Он объяснил, что сейчас происходит уничтожение систем ПВО с помощью баллистических ракет, чтобы впоследствии могли в Крым пройти крылатые ракеты.

До Джанкоя и мыса Тарханкут достают ATACMS, которые Украина получила еще в прошлом году – 100-мильные М39. Они имеют боевую часть полутона – 950 суббоеприпасов М74.

Эта ракета разгоняется до трех махов, сбить ее практически невозможно, обезвредить с помощью системы РЭБ тоже невозможно, она ведь работает без навигации. Ракета имеет отклонение 100 метров, но это позволяет накрывать большие площади, на которых располагаются средства ПВО противника.

"Несколько дней назад мы говорили, что были сресованы расположения ПВО в Крыму, а теперь последовали удары", – добавил Свитан.

"Сюрприз" от спецслужб

Неудачи россиян в Крыму уже успели стать мемом в сети X. Так посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал интересный пост с намеком на то, что Владимиру Путину следует ожидать новых ударов по Крымскому мосту.

До 7 мая, к его инаугурации, однозначно будет подарок. Однозначно наши спецслужбы его поздравят и подарок будет весомым, который ему точно не очень понравится,

– сиронизировал Свитан.

Когда уничтажат все "глаза ПВО" в Крыму, россияне не будут понимать с какой траектории в Крым заходит баллистика, не смогут вычислить точку встречи и перехватить цель.

Взрывы в России

В сети также появились кадры мощного пожара на заводе "КамАЗ", который является основным поставщиком России в военной технике на фронт.

Еще с начала войны там были организованы отдельные отделы, цеха по производству именно для ВПК России. Вероятно, они и горели за прошедшие сутки.

Также от Службы безопасности Украины появилось подтверждение причастности к ударам на Кубани. Там на военном аэродроме размещались десятки самолетов, РЛС, и систем РЕБ.

Также 24 апреля был удар по нефтебазе в Смоленске. Появились снимки последствий, где более половины резервуаров было уничтожено.

27 апреля был удар по Славянскому НПЗ, 28 апреля произошли удары по российским НПЗ.

Да, вероятно, наши генералы показывают, что в первую очередь они стоят за суверенитет Украины, и ими нельзя управлять сверху, поэтому НПЗ горели, горят и будут гореть,

– заметил Свитан.

Важно! Журналисты Financial Times заявили, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. В Офисе Президента опровергли такие заявления и подчеркнули, что никто не будет диктовать Украине условия ведения войны.

Свитан убежден, если подобные события будут проходить регулярно, то до конца года можно будет уничтожить все российские нефтеперерабатывающие заводы, минимум, в европейской части России.