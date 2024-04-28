Що може готувати Україна для ворога припустив в щоденному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також Від вибухів трусилися будинки, – Барієв розповів, як у Криму реагують на атаки

Удари по Криму

Котрий день на тимчасово окупованому півострову Крим неспокійно. Місцеві пабліки написали, що ЗСУ застосували ракети ATACMS і влучили в мис Тарханкут. Повідомляється, що удар завдали по системах ППО.

Зараз відбувається підготовка до бойового завдання – завоювання переваги в повітрі. В діях наших спецслужб прослідковується загальна підготовка до знищення російських воєнних баз саме в Криму,

– підкреслив полковник в запасі.

Він пояснив, що зараз відбувається знищення систем ППО з допомогою балістичних ракет, аби згодом могли в Крим пройти крилаті ракети.

До Джанкоя та мису Тарханкут дістають ATACMS, які Україна отримала ще минулого року – 100-мильні М39. Вони мають бойову частину півтони – 950 суббоєприпасів М74.

Ця ракета розганяється до трьох махів, збити її практично неможливо, знешкодити за допомогою системи РЕБ теж неможливо, адже вона працює без навігації. Ракета має відхилення 100 метрів, але це дозволяє накривати великі площі, на яких розташовуються засоби ППО противника.

"Декілька днів тому ми говорили, що були змальовані розташування ППО в Криму, а тепер пішли удари", – додав Світан.

"Сюрприз" від спецслужб

Невдачі росіян в Криму вже встигли стати мемом в мережі X. Так посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс опублікував цікавий пост з натяком на те, що Владіміру Путіну варто очікувати нових ударів по Кримському мосту.

До 7 травня, до його інавгурації, однозначно буде подарунок. Однозначно наші спецслужби його привітають і подарунок буде вагомим, який йому точно не дуже сподобається,

– зіронізував Світан.

Коли відмінусуються всі "очі ППО" в Криму, росіяни не розумітимуть з якої траєкторії в Крим заходить балістика, не зможуть вирахувати точку зустрічі і перехопити ціль.

Вибухи в Росії

В мережі також з’явилися кадри потужної пожежі на заводі “КамАЗ”, який є головним постачальником Росії з військової техніки на фронт.

Ще з початку війни там були організовані окремі відділи, цехи з виробництва саме для ВПК Росії. Імовірно, вони і горіли минулої доби.

Також від Служби безпеки України з’явилися підтвердження причетності до ударів на Кубані. Там на військовому аеродромі розміщувалися десятки літаків, РЛС, та систем РЕБ.

Також 24 квітня був удар по нафтобазі у Смоленську. З’явилися знімки наслідків, де понад половина резервуарів була знищена.

27 квітня був удар по Слов’янському НПЗ, 28 квітня відбулися удари по російських НПЗ.

Так, ймовірно, наші генерали показують, що першою чергою вони стоять за суверенітет України, і ними не можна керувати зверху, тому НПЗ горіли, горять і будуть горіти,

– зауважив Світан.

Важливо! Журналісти Financial Times заявили, що США буцімто закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах. В Офісі Президента спростували такі заяви й наголосили, що ніхто не диктуватиме Україні умови ведення війни.

Світан переконаний, якщо подібні події проходитимуть регулярно, то до кінця року можна буде знищити всі російські нафтопереробні заводи, щонайменше, на європейській частині Росії.