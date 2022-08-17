"Кто-то снова покурил": взрывы в Крыму повлекли за собой новый поток мемов
В оккупированном Крыму 16 августа снова кто-то "неосторожно подкурил" – раздалась серия взрывов. Под Джанкоем загорелись склады боерипасов захватчиков. На полуострове – паника, россияне массово выезжают, а украинцы понемногу складывают чемоданы в отпуск.
Так, 16 августа уже смело можно назвать днем "хлопка" в Крыму. Взрывы раздавались в поселке Азовское и в самом Джанкое. Кроме того, занялся военный аэродром в поселке Гвардейское, где могли находиться 24 самолета врага. Украинцы по этому поводу радовались и создавали мемы. Далее 24 канал собрал самые яркие из них.
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Мамулечка, теперь уже и Джанкой
Россияне в панике. На Крымском мосту днем были огромные пробки, ведь граждане государства-агрессорки – наутек. Боятся, что снова кто-то неудачно "подкурит" возле склада, или еще раз расцветет "хлопок".
Кстати, в сети даже предположили, какое название имели сигареты, вызвавшие такую "беду" для оккупантов.
Вероятная марка курящих сигареты у баз оккупантов
Нашли, кто курил у складов
Случаи, когда курение полезно
Курение убивает только склады / Фото Александра Грехова
россияне бегут из Крыма / Фото из соцсетей
Для россиян предлагают объезд пробок
Кстати, других вариантов взрывов на полуострове, кроме "хлопка и сигарет", оккупанты не рассматривают. Путин же ранее заверил, мол, Крым – "защищен лучшей в мире ПВО, щелкающей как орешки все эти ракеты". Да, ракеты "щелкает", окурки – не потянет.
Объяснение оккупантов / Фото Татьяны Власовой
С днем "хлопка", Крым
Отреагировали на взрывы в Офисе Президента. Михаил Подоляк объяснил, что так выглядит "демилитаризация" складов оккупантов, а Алексей Арестович показал фото с места событий.
Утро в Джанкое / Фото из фейсбука Алексея Арестовича
Между тем поздравления от украинцев ходят по сети. Кто-то даже собирает чемодан, чтобы во время летнего отпуска еще заскочить в наш Крым.
Кстати По Крымскому мосту и дворцу путина: куда и почему ВСУ смогут бить с HIMARS
Поздравления от украинцев
Планы на отпуск теперь крымские
Выбрали трек дня: видео
На базах будет цвести "хлопок"
Аксенов тоже прокомментировал взрывы в Крыму:
Кто следующий
После Новофедоровки 9 августа и Джанкоя 16-го украинцы затаили дыхание. Обдумывают места нового "хлопка", хотя очевидно, что одно из мест уже заждалось.
Правда, оккупанты перестраховываются – на ночь 17 августа они закрыли Крымский мост. Вероятно, в местах рядом могут запретить продажу сигарет.
Где расцветет "хлопок" / Фото Димы Коваленко
Об этом варианте тоже забывать не следует
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