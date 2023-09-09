В районе Старого Крыма местные слышали четыре мощных взрыва: рядом расположен полигон

На юге оккупированного Крыма местные жители слышали 4 мощных взрыва. Оккупационные власти пока ситуацию не комментировали – о плановых учениях не было информации.

Сначала в Старом Крыму раздалось 2 взрыва, а уже через короткий промежуток времени к ним добавилось еще 2. Приблизительно месяц назад на полигоне вблизи населенного пункта возник пожар, что заставило оккупантов объявить эвакуацию

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Взрывы в Крыму 9 сентября

Около 11 часов утра местные телеграм-каналы сообщили о двух взрывах на оккупированном полуострове в районе города Старый Крым. Через пол часа стало известно еще о двух случаях "хлопка". Сам населенный пункт находится на юге захваченного россиянами Крыма.

Пока ситуацию не комментировали ни оккупационные власти полуострова, ни украинские представители.

Об "утилизации" боеприпасов россияне также не предупреждали. Ранее местные слышали взрывы во время учений или планового уничтожения снарядов на Старокрымском полигоне.

Где находится Старый Крым: смотрите на карте

В Крыму все "спокойно"