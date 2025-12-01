ВСУ вколотили по пусковому району "Шахедов" в оккупированном Крыму
Силы Специальных Операций поразили район хранения и пуска ударных БпЛА типа "Шахед" вблизи мыса Чауда. Враг использует эту территорию в оккупированной части Крыма для запуска ударных дронов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВСУ.
Что известно об атаке на пусковой район "Шахедов"?
Ночью 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций нанесли успешное поражение по району хранения и пуска ударных БпЛА типа "Шахед" вблизи мыса Чауда, что на временно оккупированной территории АР Крым.
ССО поразили пусковой район "Шахедов" в Крыму: смотрите видео Сил Специальных Операций
Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии,
– говорят воины.
Защитники отметили, что россияне на постоянной основе используют указанную территорию на юге Крыма, чтобы запускать беспилотники для террора мирных жителей Украины.
Какие успешные операции осуществили ВСУ в Крыму?
Напомним, что украинские военные успешно атаковали аэродром Саки в оккупированном Крыму.
Среди пораженных целей, в частности, оказались ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1". Также под удар украинцев попала установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.
Кроме того, вечером 22 ноября дроны атаковали аэродромы в оккупированном Крыму, где базируются истребители Су-27 и хранятся "Шахеды".