В Курске громкие взрывы: в городе ракетная опасность
- В Курске 13 марта прогремели два громких взрыва, объявлена ракетная опасность.
- Местные жители выложили видео взрывов в социальные сети.
Громкие взрывы прогремели днем 13 марта в Курске. В городе объявлена ракетная опасность.
Пишут, что работает "певео". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В сети показали момент взрыва в Курске
Местные жители сразу выложили в социальные сети моменты мощных взрывов над Курском.
Взрывы в Курске: смотрите видео
В российских телеграмм-каналах говорят, что сирену в городе включили только после взрывов.
Собственно, громко в Курске было дважды – в 15:09 и 16:03 по местному времени.
Громко в Курске: смотрите видео
О последствиях взрывов в Курске местные власти пока не сообщали.
Напомним, что ранее россияне заявляли, что с вечера 12 марта до утра 13 марта якобы сбили 77 беспилотников, 6 из которых – над Курской областью. Несмотря на "успешную" работу российской "певео", было зафиксировано несколько пожаров.