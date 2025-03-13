В Курске громкие взрывы: в городе ракетная опасность

Громкие взрывы прогремели днем 13 марта в Курске. В городе объявлена ракетная опасность.

Пишут, что работает "певео". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Дроны ГУР поразили замаскированное производство БпЛА в Калужской области, – источники

В сети показали момент взрыва в Курске

Местные жители сразу выложили в социальные сети моменты мощных взрывов над Курском.

Взрывы в Курске: смотрите видео

В российских телеграмм-каналах говорят, что сирену в городе включили только после взрывов.

Собственно, громко в Курске было дважды – в 15:09 и 16:03 по местному времени.

Громко в Курске: смотрите видео

О последствиях взрывов в Курске местные власти пока не сообщали.

Напомним, что ранее россияне заявляли, что с вечера 12 марта до утра 13 марта якобы сбили 77 беспилотников, 6 из которых – над Курской областью. Несмотря на "успешную" работу российской "певео", было зафиксировано несколько пожаров.