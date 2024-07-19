Неспокойная ночь в Курске: там прогремела серия взрывов

Ночь на 19 июля для российского Курска выдалась тревожной. Там прогремело до десятка взрывов.

Об этом пишут в российских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал. Не обошлось без заявлений о "работе ПВО".

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В Курске раздавались взрывы

Во вражеских телеграмм-каналах писали, что местные жители рассказали, что в небе над Курском было слышно от 7 до 10 взрывов. От громкого звука сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

Сейчас информации о последствиях атаки на земле или пострадавших нет.

Конечно, не обошлось без заявлений об "успешной" работе российской ПВО. Местные власти заявили о том, что их система "пе-ве-о" сбивала беспилотники. Собственно, сначала временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сбивании 6 БПЛА, а за менее, чем полчаса отметил, что ликвидировали еще один БПЛА. Впоследствии он добавил, что в небе над Курском сбили еще 4 дрона.

В сети также опубликовали кадры, на которых слышны звуки взрывов.

В Курске слышали серию взрывов: смотрите видео

В ночь на 19 июля в Курске прогремели взрывы: смотрите видео