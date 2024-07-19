Про це пишуть у російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал. Не обійшлося без заяв про "роботу ППО".

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У Курську лунали вибухи

У ворожих телеграм-каналах писали, що місцеві жителі розповіли, що у небі над Курськом було чутно від 7 до 10 вибухів. Від гучного звуку спрацювали сигналізації припаркованих автомобілів.

Наразі інформації про наслідки атаки на землі або постраждалих немає.

Звісно, не обійшлося без заяв про "успішну" роботу російської ППО. Місцева влада заявила про те, що їхня система "пе-ве-о" збивала безпілотники. Власне, спершу тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов заявив про збиття 6 БпЛА, а за менше, ніж пів години зазначив, що ліквідували ще один БпЛА. Згодом він додав, що в небі над Курськом збили ще 4 дрони.

У мережі також опублікували кадри, на яких чути звуки вибухів.

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