Возможно атака дронов: оккупанты жалуются на ночной "хлопок" в Курске

В российский Курск посетил "хлопок". Лишь недавно местные жаловались на взрывы на пороховом заводе, а 23 июня ситуация повторилась.

Правда, на этот раз взрывы прогремели не на пороховом заводе, а в других двух местах. Больше об этом пишут местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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оккупанты традиционно заявили о работе ПВО

Очевидцы отмечают, что взрывы слышали в центре и районе железнодорожного вокзала. По словам губернатора Курской области России Романа Старовойта, россияне сбили дрон, атаковавший город

Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник,

– заявил он.

Несколько позже он также опубликовал сообщение о том, что в Курске снова сработала система ПВО. На опубликованных видео видна вспышка ночью, после чего происходит мощный взрыв.

Взрывы в Курске: смотрите видео

Другие случаи "хлопка" в России

Ночью 2 июня в нескольких регионах России раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. Граждане страны-агрессорки жаловались на "атаку неизвестных беспилотников". Пострадавших в результате "хлопка" в России нет.

Украинский блоггер Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале предположил, что именно "добрые партизаны" якобы нанесли удар по Курску. По его информации, несогласные с кремлевским режимом "совершили рейд в Курскую область, где смогли вывести из строя боевую авиацию россиян на местном аэродроме".

Ранее российские телеграмм-каналы также рассказывали о "неизвестных беспилотниках" в Смоленской области. По словам пропагандистов, примерно в 3 часа ночи было заявлено, что "2 дрона с большим радиусом действия" атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в этом регионе. Позже в сети появились фотографии, на которых видны вероятные "фрагменты дронов".