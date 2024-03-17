В ряде областей России снова громко: оккупанты жалуются на атаку ракетами и дронами

Поздно вечером на территории России прогремели мощные взрывы. Жители страны-агрессора распространили видео с места событий.

В ночь с 16 на 17 марта к россиянам в гости пришли "хлопки". Громко было в Курской, Брянской и Калужской областях.

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Что известно о взрывах

Жители Курска поздно вечером слышали "хлопок". В соцсетях оккупанты писали, что было громко в Медвенском районе. Также сообщалось о проблемах со светом в северо-западной части города.

Также громко было на Брянщине. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, как это постоянно делают власти оккупантов в таких случаях, отчитался о якобы успешной работе ПВО. По его словам, над Брянским районом якобы сбили воздушную цель. А именно баллистическую ракету С-200, в запуске которой он попытался обвинить Украину. Российский губернатор также сообщил о работе оперативных служб на месте и отсутствии пострадавших.

Соцсетями распространяются кадры, сделанные камерами видеонаблюдения. На одном из таких видео можно увидеть яркую вспышку и услышать, что над Брянщиной было довольно громко.

В Брянской области ночью прогремели взрывы: смотрите видео



На других кадрах можно услышать, как после взрыва сработала сигнализация.

В Брянской области произошел "хлопок": смотрите видео



В Калужской области тоже было громко. Так называемые российские военкоры заявили, что там якобы сбили три "украинские БПЛА самолетного типа". По версии оккупантов, в Калужской области тоже нет пострадавших.

Россияне постоянно слышат взрывы