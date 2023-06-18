Недоброе утро, оккупанты: показываем на карте, где гремели взрывы на оккупированной Херсонщине
Рассвет на временно оккупированных территориях у россиян начался с мощного "хлопка". Громкие взрывы прогремели сразу в трех населенных пунктах Украины: в Скадовске, Лазурном и вблизи Геническа Херсонской области.
В результате курения "где еще не попало" оккупанты могли понести серьезные потери, о чем сообщали телеграм-каналы. Где именно расположены украинские населенные пункты, показывает 24 Канал.
К теме В оккупированных Скадовске, Лазурном и Геническом прогремели мощные взрывы
Взрывы в Рыково Генического района
С утра воскресенья, около 04:00, мощные взрывы прогремели в Рыково Генического района, после которых к небесам потянулся густой дым. При этом, по предварительным данным, расцвел "хлопок" на позициях российских оккупантов.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, попадание было на территорию элеватора в пгт Партизаны, который россияне превратили в военную базу. Там, как сообщают местные жители, находился большой склад боеприпасов оккупантов. Также местные паблики говорят, что есть много погибших среди террористов.
А мэр Мелитополя Иван Федоров заметил, что оккупанты "мощно курили пять часов подряд" в поселке Рыково возле Геническа Херсонской области.
Что интересно, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что такая ужасная для оккупантов и прекрасная для украинцев новость сегодня не последняя.
Продолжается боевая работа, и она должна продолжаться. Мы должны прийти к тому результату, когда боевая задача будет выполнена. Геническ – это не единственное, что будет сегодня,
– сообщил Братчук.
Где расположено Рыково: смотрите на карте
Возле Черного моря тоже было громко
По словам очевидцев, по меньшей мере, шесть взрывов прогремели и во временно оккупированном Скадовске. Однако захватчики сообщили, что это якобы работало ПВО.
Очевидцы сообщили, что над городом раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Информация о последствиях и пострадавших уточняется,
– написали в сети захватчики.
Где расположен Скадовск: смотрите на карте
Кроме того, взрывы слышали в Лазурном, что чуть западнее Скадовска. Однако где именно расцветал "хлопок" в этих населенных пунктах – пока неизвестно.
Где находится Лазурное: смотрите на карте
Реакция Украины на взрывы
- Утром командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал кадры, на которых видна детонация вражеских снарядов после "хлопка" на оккупированной части Херсонщины.
- Кадры, где слышны взрывы и виден густой дым, он подписал "Хорошая работа, ребята! Больше огня!".
- Активист Сергей Стерненко отметил, что было "очень хорошее попадание", детонирует уже несколько часов и это слышно на большое расстояние.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул: "Рашисты думали спрятаться в десятках километров от линии фронта, но хлопок расцветает даже в глубоком тылу".