Недоброе утро, оккупанты: показываем на карте, где гремели взрывы на оккупированной Херсонщине

Рассвет на временно оккупированных территориях у россиян начался с мощного "хлопка". Громкие взрывы прогремели сразу в трех населенных пунктах Украины: в Скадовске, Лазурном и вблизи Геническа Херсонской области.

В результате курения "где еще не попало" оккупанты могли понести серьезные потери, о чем сообщали телеграм-каналы. Где именно расположены украинские населенные пункты, показывает 24 Канал.

К теме В оккупированных Скадовске, Лазурном и Геническом прогремели мощные взрывы

Взрывы в Рыково Генического района

С утра воскресенья, около 04:00, мощные взрывы прогремели в Рыково Генического района, после которых к небесам потянулся густой дым. При этом, по предварительным данным, расцвел "хлопок" на позициях российских оккупантов.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, попадание было на территорию элеватора в пгт Партизаны, который россияне превратили в военную базу. Там, как сообщают местные жители, находился большой склад боеприпасов оккупантов. Также местные паблики говорят, что есть много погибших среди террористов.

А мэр Мелитополя Иван Федоров заметил, что оккупанты "мощно курили пять часов подряд" в поселке Рыково возле Геническа Херсонской области.

Ранее поселок Рыково назывался Партизаныоднако в 2016 году, в ходе декоммунизации в Украине, поселку было возвращено его историческое название. Он расположен по обе стороны железной дороги Федоровка – Мелитополь – Джанкой. В центре населенного пункта железнодорожная станция Партизаны, а на юго-западной окраине переезд через железнодорожные пути.

Что интересно, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что такая ужасная для оккупантов и прекрасная для украинцев новость сегодня не последняя.

Продолжается боевая работа, и она должна продолжаться. Мы должны прийти к тому результату, когда боевая задача будет выполнена. Геническ – это не единственное, что будет сегодня,

– сообщил Братчук.

Где расположено Рыково: смотрите на карте

Возле Черного моря тоже было громко

По словам очевидцев, по меньшей мере, шесть взрывов прогремели и во временно оккупированном Скадовске. Однако захватчики сообщили, что это якобы работало ПВО.

Очевидцы сообщили, что над городом раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Информация о последствиях и пострадавших уточняется,

– написали в сети захватчики.

Где расположен Скадовск: смотрите на карте

Кроме того, взрывы слышали в Лазурном, что чуть западнее Скадовска. Однако где именно расцветал "хлопок" в этих населенных пунктах – пока неизвестно.

Где находится Лазурное: смотрите на карте

Реакция Украины на взрывы