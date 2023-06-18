Внаслідок паління "де ще не попало" окупанти могли зазнати серйозних втрат, про що повідомляли телеграм-канали. Де саме розташовані українські населені пункти, показує 24 Канал.

До теми В окупованих Скадовську, Лазурному та Генічеську пролунали потужні вибухи

Вибухи у Риковому Генічеського району

Зранку неділі, близько 04:00, потужні вибухи прогриміли у Риковому Генічеського району, після яких до небес потягнувся густий дим. При цьому за попередніми даними розквітла "бавовна" на позиціях російських окупантів.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, влучання було на територію елеватора в смт Партизани, який росіяни перетворили на військову базу. Там, як повідомляють місцеві жителі, був великий склад боєприпасів окупантів. Також місцеві пабліки кажуть, що є багато загиблих серед терористів.

Натомість мер Мелітополя Іван Федоров зауважив, що окупанти "потужно палили п'ять годин поспіль" у селищі Рикове біля Генічеська Херсонської області.

Зверніть увагу! Раніше селище Рикове мало назву Партизани, однак у 2016 році, в ході декомунізації в Україні, селищу було повернуто його історичну назву. Воно розташоване по обидва боки залізниці Федорівка — Мелітополь — Джанкой. У центрі населеного пункту залізнична станція Партизани, а на південно-західній околиці — переїзд через залізничні колії.

Що цікаво, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що така жахлива для окупантів і прекрасна для українців новина сьогодні не остання.

Триває бойова робота, і вона має продовжуватись. Ми маємо дійти до того результату, коли бойове завдання буде виконано. Генічеськ – це не єдине, що буде сьогодні,

– повідомив Братчук.

Де розташоване Рикове: дивіться на карті

Біля Чорного моря також було гучно

За словами очевидців, щонайменше шість вибухів прогриміли й у тимчасово окупованому Скадовську. Однак загарбники повідомили, що це нібито працювала ППО.

Очевидці повідомили, що над містом пролунало щонайменше шість вибухів. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється,

– написали у мережі загарбники.

Де розташований Скадовськ: дивіться на карті

Крім того, вибухи чули у Лазурному, що трохи західніше Скадовську. Однак де саме розквітала "бавовна" у цих населених пунктах – наразі невідомо.

Де розташоване Лазурне: дивіться на карті

Реакція України на вибухи