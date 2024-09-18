"Техника просто сходит с ума": в сети показали кадры взрывов машин и мопедов в Ливане

В Ливане в среду, 18 сентября, прозвучала новая серия взрывов, на этот раз – машин, мопедов, а также портативных радиоприемников группировки "Хезболла". Первые такие случаи были зафиксированы накануне.

Телеграмм-каналы распространяют видео массовых взрывов устройств на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, а также в Сирии. На кадрах видно, как горят траспортные средства, телефоны и даже квартиры, передает 24 Канал.

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В Ливане "техника просто сходит с ума"

Местные жители рассказывают, что техника просто сходит с ума: сначала она начинает вибрировать, а потом внезапно детонирует.

На улицах городов пылало много автомобилей и мопедов.

Автомобиль взорвался посреди ливанского города: смотрите видео

Полностью уничтожен мопед посреди Бейрута: смотрите видео

В результате взрывов устройств также произошло возгорание квартир.

После взрыва в Бейруте горела квартира: смотрите видео

Уже известно о по меньшей мере 150 пострадавших от взрывов в этот день. Впрочем, их количество может увеличиться в разы. На улицах городов – хаос.

Ситуация в ливанских городах после взрывов: смотрите видео

По предварительным данным, также сдетонировали примерно 500 раций и радиоприемников членов организации "Хезболла". Взрывы начались во время похорон сына одного из главарей шиитской военизированной организации Али Аммара. Местные СМИ говорят, что там были погибшие.

Взрывы прогремели на похоронах сына одного из главарей: смотрите видео

Сейчас официальных комментариев этого взрывов 18 сентября нет. По такой же волне инцидентов 17 сентября известно о 12 погибших и 2800 раненых. Тогда по всей стране взрывались пейджеры членов "Хезболлы".

И пейджеры, и портативные радиостанции были закуплены 5 месяцев назад. Вероятно, в устройства взрывчатку заложила внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад".

Последствия взрывов в Ливане / Фото с телеграмм-каналов