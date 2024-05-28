Обесценил многие усилия врага: генерал армии в отставке разобрал мощный удар по Луганску

Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, поднялся масштабный пожар. Впоследствии стало известно, что прилет был в районе инфраструктурных объектов бывшего военно-авиационного училища и авиационного ремонтного завода, который расположен рядом.

Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 каналу, что такие взрывы только подтверждают недостаток ПВО у россиян. Защитить все объекты страна-агрессор никак не сможет.

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Комплексный удар

России не хватает средств, чтобы прикрыть важные объекты не только на своей территории, но и на оккупированной. Когда-то оккупанты хвастались, как "надежно" у них защищен Крым, Керченский мост, но успешные операции Украины показали, что все на самом деле не так.

Можно только вспомнить взрывы на аэродроме в Бельбеке, где враг сосредоточил стратегические бомбардировщики и ракеты. Или поражение штаба Черноморского флота, кораблей – никакая противовоздушная оборона не помогла предотвратить удары. Поэтому средств для надежной защиты у россиян нет.

Что касается Луганска, то это мощные удары прежде всего по системе подготовки летчиков, ремонта самолетов. Это аэродромные сооружения и сами самолеты, которые ежедневно обстреливают наши территории, в частности Харьков,

– отметил Николай Маломуж.

Именно с этих воздушных судов оккупанты запускают КАБы, которые практически невозможно перехватить. Единственный способ им противодействовать – уничтожать самолеты, которые их переносят. Итак, надо максимально обезвреживать средства доставки управляемых бомб, поражать их еще на стадии ремонта, как мы это увидели в Луганске. Также важна ликвидация кадров, руководящего состава, который действительно был на базе этого училища.

Такой конкретный, комплексный удар обесценил многие усилия врага по совершению террористических актов против харьковчан и других граждан Украины,

– подчеркнул генерал армии в отставке.

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