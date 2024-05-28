Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном оперативном обзоре на 24 Канале рассказал, что "хлопок" пришел на территорию Луганского авиаучилища. В результате удара по Луганску был ликвидирован заместитель начштаба Центрального округа.
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Взрывы в Луганске
Свитан отметил, что в Луганске есть известное на весь бывший СССР авиационное училище, с огромным аэродромом и авиазаводом. Можно предположить из тех кадров, что есть в сети, что такой мощный удар могли осуществить ракеты ATACMS, или SCALP или Storm Shadow.
Это в чистом виде военная цель. Скорее всего использовались и ракеты для установки фальш-целей. Все ракеты в Луганск идут с ней. Она тушит всю ПВО, и дальше проходят ударные ракеты и выполняют боевую задачу,
– отметил летчик-инструктор.
Удары по Подмосковью
По словам военного эксперта, наконец Украина вернулась и к ударам по Москве. Взрывы раздавались в Подмосковье. Это, конечно, работа украинских спецслужб. Москва – это огромная военная цель, многие ее объекты – легальны для ударов.
"Это одна из основных площадок, где происходит производство военного оборудования. Особенно высокотехнологичного. Москва и Подмосковье", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Детонации в Ростове
Как он отметил, в Ростове также были детонации на зерновом терминале. Из-за этого условно могут быть проблемы в Африке, которую Россия обещала накормить своим зерном. Однако пожары на зерновых терминалах – это внутренние разборки в России за сферы влияния.
Однако вряд ли детонировало зерно. Значит, терминал используется для переброски военной техники и боеприпасов. Россия очень много закупает боеприпасов. Им их очень не хватает на поле боя. Поэтому боеприпасы идут и морем в том числе, а турки не очень проверяют грузы на кораблях,
– подчеркнул Свитан.
Ситуация на Луганщине: последние новости
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