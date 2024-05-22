Российское минобороны заявило о якобы захвате Белогоровки, что на Луганщине. Глава ОВА Артем Лысогор опроверг ложь оккупантов. Он отметил, что город остается под контролем Вооруженных Сил. В то же время чиновник признал, что ситуация в Белогоровке – очень тяжелая.
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Основная цель россиян на Луганщине
По словам Лысогора, Белогоровка находится под постоянным обстрелом врага. Такая же непростая обстановка и в других населенных пунктах Луганщины, в частности, в Кременском лесничестве и в районе населенных пунктов Терны и Невское.
Чиновник заявил, что в направлении Белогоровки продолжается обострение. Враг третий день пытается штурмовать этот город. Противник несколько раз пробовал атаковать колоннами. Он прибегал к так называемым "мясным штурмам" при поддержке тяжелой артиллерии, однако успеха не достиг. Защитники продолжают поражать оккупантов и наносить им значительные потери.
Где расположена Белогоровка, которую атакуют россияне: смотрите на карте
Так, Лысогор рассказал, что на Луганщине все больницы полностью заполнены ранеными российскими военными, а морги – телами погибших.
Какая ситуация на Луганщине: что известно
- Председатель Луганской ОВА отметил, что оккупанты постоянно стягивают резервы на этот участок фронта. Чиновник рассказал, что сотни российских военных, переодетых в гражданских, движутся в направлении Луганщины из Тульской области для участия в штурмовых действиях. Они используют гражданские машины, чтобы не попасть под удары ВСУ.
- Стоит заметить, что "хлопок" не оставляет в покое россиян на оккупированной части Луганской области. Недавно, в ОСГВ "Хортица" подтвердили ракетный удар по Должанску. По сообщению росСМИ, там поражена база российских военнослужащих. Среди них – по меньшей мере трое погибших и четверо раненых. Сепаратист Пасечник, которого Москва поставила во главе так называемой "ЛНР", заявил о якобы прилетах ATACMS.
- В тот же день, 20 мая, произошел прилет в Луганске. Как пишут росСМИ, ракетами было поражено здание Академии МВД, где размещались оккупанты. Предварительно, 13 вражеских военных погибли, еще 26 ранены.
- Тем временем в движении сопротивления "Атеш" сообщают, что в результате атаки Сил обороны 20 мая были повреждены цистерны с горючим.