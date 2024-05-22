Російське міноборони заявило про нібито захоплення Білогорівки, що на Луганщині. Очільник ОВА Артем Лисогор спростував брехню окупантів. Він наголосив, що місто залишається під контролем Збройних Сил. Водночас посадовець визнав, що ситуація у Білогорівці – дуже важка.
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Основна ціль росіян на Луганщині
За словами Лисогора, Білогорівка перебуває під постійним обстрілом ворога. Така ж непроста обстановка і в інших населених пунктах Луганщини, зокрема, у Кремінському лісництві та в районі населених пунктів Терни і Невське.
Чиновник заявив, що у напрямку Білогорівки триває загострення. Ворог третій день намагається штурмувати це місто. Противник декілька разів пробував атакувати колонами. Він вдавався до так званих "м’ясних штурмів" за підтримки важкої артилерії, однак успіху не мав. Захисники продовжують вражати окупантів і завдавати їм значних втрат.
Де розташована Білогорівка, яку атакують росіяни: дивіться на карті
Так, Лисогор розповів, що на Луганщині всі лікарні вщент заповнені пораненими російськими військовими, а морги – тілами загиблих.
Яка ситуація на Луганщині: що відомо
- Голова Луганської ОВА наголосив, що окупанти постійно стягують резерви на цю ділянку фронту. Посадовець розказав, що сотні російських військових, передягнутих у цивільних, рухаються у напрямку Луганщини з Тульської області для участі у штурмових діях. Вони використовують цивільні автівки, аби не потрапити під удари ЗСУ.
- Варто зауважити, що "бавовна" не залишає у спокої росіян на окупованій частині Луганської області. Нещодавно, в ОСУВ "Хортиця" підтвердили ракетний удар по Довжанську. За повідомленням росЗМІ, там уражено базу російських військовослужбовців. Серед них – щонайменше троє загиблих та четверо поранених. Сепаратист Пасічник, якого Москва поставила на чолі так званої "лнр", заявив про нібито прильоти ATACMS.
- Того ж дня, 20 травня, стався приліт у Луганську. Як пишуть росЗМІ, ракетами було уражено будівлю Академії МВС, де розміщувалися окупанти. Попередньо, 13 ворожих військових загинули, ще 26 поранено.
- Тим часом у русі опору "Атеш" повідомляють, що внаслідок атаки Сил оборони 20 травня було пошкоджено цистерни з пальним.