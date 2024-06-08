Последствия попаданий проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также предположил, чем могли бить по Луганску и Крыму.

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Взрывы в Луганске

7 июня в Луганске было очень неспокойно. Местные сообщали о серии взрывов – по разным данным от 7 до 20.

Россияне в панике начали писать, что в город прилетели HIMARS. Свитан иронизировал что пусковые установки точно не прилетят на оккупированную территорию, а вот ракеты, которые они выпускают – М31 дальностью до 80 километров, туда не достанут. До временно оккупированного Луганска расстояние от линии соприкосновения около 110 километров.

Предположительно, из HIMARS были отстреляны ракеты ATACMS, возможно, 100-мильные, возможно, 300-километровые. Но, учитывая видео ударов, это, вероятнее всего, осколочно-фугасные ракеты М47 или М57,

– отметил полковник запаса.

Уже второй раз удар пришелся на местное военное училище, которое сейчас россияне превратили в собственный военный хаб. Туда колоннами направляется военная амуниция, личный состав. Также под прицелом была местная нефтебаза.

Враг пытался перехватывать баллистические ракеты, но, вероятно, не получилось. Использовали установки С-300, которые не способны в большинстве случаев перехватывать баллистику. Выпускают ракеты, которые также попадают по городу.

Ракета не всегда успевает самоуничтожиться в воздухе, пытается следовать траектории ракеты, которую преследует, и фактически, превращаясь в баллистическую, бьет по жилым кварталам.

В свое время в Луганском высшем военном авиационном училище штурманов были расположены казармы Харьковского университета воздушных сил, аэродром и авиационный ремонтный завод. Сообщалось, что этот удар задел и аэродром.

"Это не последний удар, эта территория станет очередной Чернобаевкой, на которой враг будет постепенно уничтожаться", – добавил Свитан.

Дроны атаковали Крым

Также 7 июня было горячо в Крыму. Российское минобороны заявило об атаках на объекты в районе Стрелецкой бухты в Севастополе. Местные жители показали кадры выбитых ударной волной окон.

Предположительно, там работали надводные дроны. Пока неизвестно, что именно пытались или уже поразили беспилотники.

Интересно, что на днях дроны MAGURA V5 уничтожили российский корабль "Сатурн". Что свидетельствует об освоении механизма прорыва боновых заграждений россиян у Черноморского побережья.

Предположительно, продолжается прощупывание Севастопольских бухт на преодоление боновых заграждений. К тому же сообщали, что удар был как целый фейерверк,

– отметил военный эксперт.

Удар по НПЗ

В ночь на 8 июня повторно прилетело в Ростовскую область в Новошахтинск. Враг заявлял об атаке дронов. Впоследствии стало известно, что там горел местный нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. Сообщается, что завод остановили на ремонт, как минимум, на три недели.

Новошахтинский НПЗ будут ударами выводить из строя полностью. Ведь это один из основных заводов в Ростовской области, который обеспечивает российскую армию, расположенную на оккупированной территории,

– добавил полковник ВСУ.