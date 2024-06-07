В Луганске насчитали от 7 до 20 взрывов: прилетело не только в нефтебазу

В Луганске утром 7 июня прозвучала серия взрывов. Сейчас есть несколько версий того, куда могло прилететь в оккупированном городе. Также в сети публикуют последствия попаданий.

Ранее сообщалось, что в Луганске якобы прилетело в нефтебазу. Однако впоследствии стало известно, что пострадала не только она. В общем местные жители называют от 7 до 20 взрывов, а видео с последствиями прилетов публикуют из разных районов.

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Прилетело по транспортной компании "ТрансПеле", из которой враг сделал военную базу

"Новости Донбасса" пишет, что прилетело по территории, где до захвата города в 2014 году была транспортная компания "ТрансПеле".

Зато InformNapalm отмечает, что с 2014 года Россия использует территорию площадки "ТрансПеле" для парковки военной техники.

Враг организовал базу на территории "ТрансПеле": фото

Также в сети показали фото последствий попадания по территории:



В Луганске попали в оккупационную военную базу / Фото с тг-каналов

Не только военная база: куда еще могло прилететь в Луганске

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор отметил, что видео локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где уже с комфортом обжились российские захватчики.

В том же месте размещены аэродром и авиаремонтный завод, там же проходит трасса к российской границе.

По этой трассе днями и ночами российская армия перевозит грузы, оружие и личный состав, который дислоцируется в тех же казармах летного училища. А также в районе бывшего областного военкомата,

– написал Лысогор.

Он также не исключил попадания в нефтебазу, отметив, что это уже четвертый раз за последние два месяца.