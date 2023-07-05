Уничтожение склада в Макеевке поможет наступлению: какое оружие там хранили россияне

К вечеру 4 июля в Макеевке расцвел мощный "хлопок". Силы обороны попали в большие склады россиян, уничтожив запасы горюче-смазочных материалов и оружия. По интересному стечению обстоятельств, именно это оружие оккупанты активно используют в своей обороне.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, уничтожение этих складов подорвет логистику россиян и будет способствовать контрнаступлению.

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Какое оружие было размещено на уничтоженных складах

Взрывы в Макеевке Донецкой области вызвали большой пожар. Оккупанты даже начали заявлять, что попадание якобы было в больницу. Но впоследствии стало известно, что попали в склады россиян, где в частности размещались горюче-смазочные материалы.

Там хранились снаряды для реактивной и ствольной артиллерии. Это важно, поскольку это уменьшение количества оружия, на которое враг делает акцент в своей обороне,

– рассказал Александр Мусиенко.

Именно преимущество в артиллерии оккупанты активно используют на фронте, в частности, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

"Уменьшение их возможностей и создание проблем с логистикой для обеспечения и меньшего использования артиллерии – это очень важно", – подчеркнул военный эксперт.

Чем больше уничтоженных складов врага – тем больше это помогает Вооруженным Силам Украины. На некоторых направлениях даже ускоряет контрнаступление, в том числе само продвижение.

Александр Мусиенко об уничтожении складов врага: смотреть видео

Уничтожение склада врага в Макеевке: что известно