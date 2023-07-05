Уничтожение склада в Макеевке поможет наступлению: какое оружие там хранили россияне
К вечеру 4 июля в Макеевке расцвел мощный "хлопок". Силы обороны попали в большие склады россиян, уничтожив запасы горюче-смазочных материалов и оружия. По интересному стечению обстоятельств, именно это оружие оккупанты активно используют в своей обороне.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, уничтожение этих складов подорвет логистику россиян и будет способствовать контрнаступлению.
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Какое оружие было размещено на уничтоженных складах
Взрывы в Макеевке Донецкой области вызвали большой пожар. Оккупанты даже начали заявлять, что попадание якобы было в больницу. Но впоследствии стало известно, что попали в склады россиян, где в частности размещались горюче-смазочные материалы.
Там хранились снаряды для реактивной и ствольной артиллерии. Это важно, поскольку это уменьшение количества оружия, на которое враг делает акцент в своей обороне,
– рассказал Александр Мусиенко.
Именно преимущество в артиллерии оккупанты активно используют на фронте, в частности, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.
"Уменьшение их возможностей и создание проблем с логистикой для обеспечения и меньшего использования артиллерии – это очень важно", – подчеркнул военный эксперт.
Чем больше уничтоженных складов врага – тем больше это помогает Вооруженным Силам Украины. На некоторых направлениях даже ускоряет контрнаступление, в том числе само продвижение.
Александр Мусиенко об уничтожении складов врага: смотреть видео
Уничтожение склада врага в Макеевке: что известно
- Около 10 вечера вблизи оккупированного Донецка услышали громкие взрывы. Местные публиковали видео со столбом дыма, который видели не только в Макеевке, видели даже в соседних населенных пунктах.
- Впоследствии в Вооруженных Силах официально подтвердили, что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских оккупантов.
- Выяснилось, что взрыв прогремел на Ясиновском коксохимическом заводе. В результате был уничтожен большой запас горюче-смазочных запасов врага. Это поможет повредить логистику оккупантов на Донецком направлении. Кроме того, взрыв на определенный может остановить там операции россиян.