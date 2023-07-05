Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, знищення цих складів підірве логістику росіян та сприятиме контрнаступу.
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Яка зброя була розміщена на знищених складах
Вибухи в Макіївці Донецької області спричинили велику пожежу. Окупанти навіть почали заявляти, що влучання начебто було у лікарню. Але згодом стало відомо, що влучили у склади росіян, де зокрема розміщувались паливно-мастильні матеріали.
Там зберігались снаряди для реактивної та ствольної артилерії. Це важливо, позаяк, це зменшення кількості зброї, на яку ворог робить акцент у своїй обороні,
– розповів Олександр Мусієнко.
Саме перевагу в артилерії окупанти активно використовують на фронті, зокрема, аби завадити контрнаступу ЗСУ.
"Зменшення їхніх можливостей та створення проблем з логістикою для забезпечення та меншого використання артилерії – це дуже важливо", – наголосив військовий експерт.
Що більше знищених складів ворога – тим більше це допомагає Збройним Силам України. На деяких напрямках навіть пришвидшує контрнаступ, зокрема самі просування.
Олександр Мусієнко про знищення складів ворога: дивитись відео
Знищення складу ворога в Макіївці: що відомо
- Близько 10 вечора поблизу окупованого Донецьку почули гучні вибухи. Місцеві публікували відео зі стовпом диму, який бачили не лише в Макіївці, який бачили навіть у сусідніх населених пунктах.
- Згодом у Збройних Силах офіційно підтвердили, що внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських окупантів.
- З'ясувалося, що вибух пролунав на Ясиновському коксохімічному заводі. Внаслідок цього було знищено великий запас паливно-мастильних запасів ворога. Це допоможе підірвати логістику окупантів на Донецькому напрямку. Крім того, вибух на певний може призупинити там операції росіян.