В Мариуполе прогремели взрывы: над городом поднялся столб дыма

Во временно оккупированном Мариуполе днем 16 декабря прогремели взрывы. Оккупанты утверждают, что в городе работает "пе-ве-о".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Смотрите также Уже подчищают коллаборационистов: кто сейчас "руководит" Мариуполем

В Мариуполе слышали взрывы

В Мариуполе около 15:20 было громко. В сети сообщили о взрывах в городе. Оккупационные телеграм-каналы сообщали о работе ПВО. Над городом также поднялся столб дыма.

О мощных взрывах во временно оккупированном городе сообщал и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как пишут местные жители, громко было вблизи проспекта Мирного, а также в 21 и 22 микрорайонах. Сейчас оккупационная власть ничего не сообщала о ситуации в городе и не комментировала взрывы.

Ранее в Мариуполе взрывы раздавались 15 ноября. Тогда оккупанты заявляли о якобы "сбивании" 10 беспилотников. Однако впоследствии местные власти никак не прокомментировали инцидент.

Кроме того, 22 ноября в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. Вероятно, под ударом оказался склад, где были остатки российской техники и боеприпасы.