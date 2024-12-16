Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду.

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У Маріуполі чули вибухи

У Маріуполі близько 15:20 було гучно. У мережі повідомили про вибухи у місті. Окупаційні телеграм-канали повідомляли про роботу ППО. Над містом також здійнявся стовп диму.

Про потужні вибухи у тимчасово окупованому місті повідомляв і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як пишуть місцеві жителі, гучно було в поблизу проспекту Мирного, а також у 21 та 22 мікрорайонах. Наразі окупаційна влада нічого не повідомляла про ситуацію в місті та не коментувала вибухи.

Раніше у Маріуполі вибухи лунали 15 листопада. Тоді окупанти заявляли про нібито "збиття" 10 безпілотників. Однак згодом місцева влада жодним чином не прокоментувала інцидент.

Крім того, 22 листопада в порті окупованого Бердянську пролунали вибухи. Ймовірно, під ударом опинився склад, де були залишки російської техніки та боєприпаси.