Укр Рус
24 Канал Новости Украины В оккупированном Мариуполе ночью было шумно: дроны атаковали что-то в районе порта
18 февраля, 08:14
3

В оккупированном Мариуполе ночью было шумно: дроны атаковали что-то в районе порта

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В оккупированном Мариуполе ночью прогремели 4 взрыва в районе порта между 01:15 и 01:50.
  • Эпицентр взрывов находился возле бывшего Рыбоконсервного завода в Приморском районе, и ПВО практически не работала.

Оккупированный Мариуполь атаковали дроны. Местные цели несколько взрывов в районе порта.

Об этом сообщают телеграмм-канал Exilenova+ и руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

Смотрите также В Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры: есть погибшие

Что было атаковано в Мариуполе?

В оккупированном Мариуполе ночью 18 февраля прогремели взрывы. Вероятно, атакован местный порт. В городе прогремело 4 взрыва в промежутке между 01:15 и 01:50.

Эпицентр взрывов находился в районе бывшего Рыбоконсервного завода в Приморском районе недалеко от железнодорожного вокзала.

Судя по видео ПВО в городе практически не работала.

Маруполь атаковали дроны: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)

Дроны атакуют оккупированный Мариуполь: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

Отметим, что этой же ночью были атакованы Чебоксары в Чувашской Республике в России. Произошло несколько взрывов, которые, вероятно, они касались предприятия "ВНИИР-Прогресс".

В последнее время стране-оккупанту не дают спать

  • Ночью 17 февраля дроны СБУ ударили по химзаводу "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае за более чем 1 600 километров от границы с Украиной. На территории предприятия прогремели по меньшей мере шесть взрывов.

  • Это один из крупнейших производителей метанола в государстве-агрессоре и Европе. Производят там метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит для взрывчатки и других материалов военного назначения.

  • СБУ 17 февраля во второй раз атаковала нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Терминал обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.

  • В тот же день был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае, в результате чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. В оккупированном Крыму, Татарстане и Ижевске также были зафиксированы взрывы, закрывались аэропорты.