Об этом сообщают телеграмм-канал Exilenova+ и руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что было атаковано в Мариуполе?

В оккупированном Мариуполе ночью 18 февраля прогремели взрывы. Вероятно, атакован местный порт. В городе прогремело 4 взрыва в промежутке между 01:15 и 01:50.

Эпицентр взрывов находился в районе бывшего Рыбоконсервного завода в Приморском районе недалеко от железнодорожного вокзала.

Судя по видео ПВО в городе практически не работала.

Маруполь атаковали дроны: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)

Отметим, что этой же ночью были атакованы Чебоксары в Чувашской Республике в России. Произошло несколько взрывов, которые, вероятно, они касались предприятия "ВНИИР-Прогресс".

В последнее время стране-оккупанту не дают спать