Об этом сообщают телеграмм-канал Exilenova+ и руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.
Что было атаковано в Мариуполе?
В оккупированном Мариуполе ночью 18 февраля прогремели взрывы. Вероятно, атакован местный порт. В городе прогремело 4 взрыва в промежутке между 01:15 и 01:50.
Эпицентр взрывов находился в районе бывшего Рыбоконсервного завода в Приморском районе недалеко от железнодорожного вокзала.
Судя по видео ПВО в городе практически не работала.
Маруполь атаковали дроны: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)
Отметим, что этой же ночью были атакованы Чебоксары в Чувашской Республике в России. Произошло несколько взрывов, которые, вероятно, они касались предприятия "ВНИИР-Прогресс".
В последнее время стране-оккупанту не дают спать
Ночью 17 февраля дроны СБУ ударили по химзаводу "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае за более чем 1 600 километров от границы с Украиной. На территории предприятия прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
Это один из крупнейших производителей метанола в государстве-агрессоре и Европе. Производят там метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит для взрывчатки и других материалов военного назначения.
СБУ 17 февраля во второй раз атаковала нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Терминал обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.
В тот же день был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае, в результате чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. В оккупированном Крыму, Татарстане и Ижевске также были зафиксированы взрывы, закрывались аэропорты.