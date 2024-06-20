"Добьем сегодня": в оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов
Источник:Петр Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе в среду, 20 июня, прозвучала серия взрывов. Там оккупанты затревожились и работали по воздушным целям.
Активно ПВО сегодня работало не только в городе, но и в районе. Звуки взрывов раздавались там уже дважды в этот день.
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Часть воздушных целей полетела дальше
О первых взрывах советник мэра Мариуполя сообщил примерно в 11 часов.
Мариуполь. Тревожность на максималках. Бавовне быть!
– написал Андрющенко.
В Мариуполе работала российская ПВО: смотрите видео
Он иронично заметил, что "все сбили, но есть нюанс" – некоторые воздушные цели полетели дальше, вероятно, на территорию России. "Ростовская область и Краснодарский край входят в чат?", – добавил советник мэра Мариуполя.
Очевидцы показали работу российской ПВО: смотрите видео
Вторая серия взрывов прозвучала примерно в 12:30.
Мариуполь, не грусти, родненький! Добьем сегодня. Сердце слышит,
– написал на этот раз Андрющенко.
Он также добавил, что это только начало, а российская ПВО "истощается, освещается и идентифицируется в лайф-режиме".
Работа ПВО в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко