Активно ППО сьогодні працювало не лише у місті, але й у районі. Звуки вибухів лунали там уже двічі цього дня.
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Частина повітряних цілей полетіла далі
Про перші вибухи радник мера Маріуполя повідомив приблизно об 11 годині.
Маріуполь. Тривожність на максималках. Бавовні бути!
– написав Андрющенко.
У Маріуполі працювала російська ППО: дивіться відео
Він іронічно зауважив, що "все збили, але є нюанс" – деякі повітряні цілі полетіли далі, ймовірно, на територію Росії. "Ростовська область та Краснодарський край входять в чат?", – додав радник мера Маріуполя.
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Друга серія вибухів пролунала приблизно о 12:30.
Маріуполь, не сумуй, рідненький! Доб'ємо сьогодні. Серце чує,
– написав цього разу Андрющенко.
Він також додав, що це лише початок, а російська ППО "виснажується, висвітлюється та ідентифікується в лайф-режимі".
Робота ППО у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка