В Мариуполе "прилетело" в состав боеприпасов и военную базу: сейчас слышны новые мощные взрывы
Источник:Петр Андрущенко
Вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов. Впоследствии сообщили, что "прилетело" в состав с боеприпасами и военную базу захватчиков.
Утром 22 февраля неспокойно в оккупированном Мариуполе. Россияне включили сирены, впоследствии сообщили, что в городе раздалось несколько взрывов. Сами же оккупанты снова начали говорить работу ПВО.
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Мощный "хлопок" в Мариуполе
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. "В Мариуполе включили сирены и мощный взрыв. Снова работает ПВО оккупантов? Что-то случилось?" – написал он в 10:06.
Также он объяснил, куда "прилетело" в Мариуполе вечером 21 февраля. Сначала он сообщил, что раздалось 12 взрывов в оккупированном Россией городе. Первый взрыв прогремел в 22:33.
Из них два точно – это результат работы ПВО окупантов. Зафиксировано в районе шлаковой горы по улице Макара Мазая и в полях по улице Курчатово,
– уточнил Андрющенко.
По его данным, подтверждено попадание в состав БК в Аэропорте Мариуполя "с прекрасным откликом детонации". Также зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Состояния 300 ММК имени Ильича (Кальмиусский район).
После взрывов в городе частично исчез свет. Также сообщили о перебоях со связью.
Мэрии поступила информация о взрыве со стороны Виноградного.
В 22:57 оккупанты подняли авиацию в небо, а на Левобережной были слышны пулеметные очереди, также фиксировали передвижение вражеской техники.
"23:11 – колонна техники – танки на гусеницах. Через Новоселовку мимо рынка "Космос" в сторону пгт Никольское в количестве 17 штук", – констатировал советник мэра.
Взрывы были не только в Мариуполе
Отметим, что взрывы вечером 21 февраля прогремели не только в Мариуполе. Ранее сообщалось, что неспокойно было в Донецке, Харцызске, Дебальцево, Иловайске.
О жертвах или пострадавших сообщениях пока нет. Что именно привело к взрывам также неизвестно. Однако российские военныекоры уже опубликовали видеовспышки. На них видно, что после взрывов в некоторых местах возник пожар.