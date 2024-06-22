В Мариуполе раздавались взрывы: могло прилететь в базирование россиян и ПВО в аэропорту
Источник:Мариупольский городской совет
В оккупированном Мариуполе сегодня захватчикам совсем не сладко. Вероятно, там произошли поражения важных для них объектов.
Где-то около половины первого жители Мариуполя начали сообщать о мощных взрывах в Приморском районе города и черном дыме. Сами россияне заявляли об обстреле баллистикой и работе своей "знаменитой" ПВО, которая якобы успешно сбивает все ракеты.
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"Это привет из Украины"
В Мариупольском городском совете тем временем подводят итоги работы "хлопка".
Вследствие атаки в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов. Кроме того, повреждено до 5 единиц техники. Также поражение понесла ПВО захватчиков.
Есть информация, что удары пришлись на полигон возле поселка Старый Крым и базированию россиян у военкомата в поселке Никольское.
Местные признают удар по военкомату врага / Фото соцсети
"Лучший день июня 2024 года. Просто лучший", – прокомментировал "прилеты" советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Что происходило в небе над Мариуполем / Фото соцсети
Куда "прилетело" в Мариуполе / Фото соцсети
По оккупантам ударили ракеты в Мариуполе / Фото соцсети
Напомним, что ночью 20 и 21 июня Силы обороны поразили склад, нефтебазу, нефтеперерабатывающие заводы, место хранения "Шахедов" в России.