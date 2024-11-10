Прозвучало не менее 4 взрывов: в Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО
Во временно оккупированном Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО. Там раздавались взрывы.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что по меньшей мере 4 взрыва прогремели ночью в 23:00 10 ноября, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Мариуполе
Ночью с 23:00 было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя – село Бердянское... После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта,
– написал Петр Андрющенко.
По его словам, предварительно поразили один из расчетов ПВО.
"На утро данные в состоянии уточнения "на земле" – детали позже", – пообещал Андрющенко.
Андрющенко показал место атаки по вражеским целям
Кстати, 9 ноября Петр Андрющенко рассказал, что визуально зафиксировали попытку российской ПВО сбить воздушную цель на направлении Мангуш – Бердянск. Однако попытка сбить баллистическую цель зенитно-ракетным комплексом "Тор" была тщетной. Советник городского головы Мариуполя рассказал, что подобные ситуации принято называть "предхлопком".