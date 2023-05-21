Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне совершенно не готовы к сопротивлению украинской стороне.

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Бессильно даже ПВО

Петр Андрющенко пояснил, что в результате "хлопка" 19 мая около 20 оккупантов погибли, 37 – получили ранения.

"Будем надеяться, что все они вместе скоро встретятся где-нибудь на палубе крейсера "Москва", – добавил он.

Также стало известно, что была повреждена значительная часть мотопехотной техники. Подлежащую ремонту технику россияне оттащили в Новоазовск.

"В Мариуполе такое чувство, что они начинают сбивать почти и свои беспилотники", – подчеркнул Андрющенко.

По его мнению, россияне руководствуются поговоркой "У страха большие глаза", поэтому и работают как на опережение, впрочем делают это достаточно неумело, постоянно меняя местоположение системы ПВО.

Перед "хлопком", который был в Мариуполе 19 мая, им ПВО не помогло,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Нелепыми оправдание оккупантов относительно событий в городе.

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Как оправдывают россияне свои неудачи

Андрющенко рассказал, что россияне постоянно пытаются говорить о том, что они не паникуют и призывают это делать и местных жителей.

Кроме этого, оккупанты все же предпринимают попытки придумывать новые объяснения "хлопка".

У нас взрывающийся баллон был, кран падающий был, самолет преодолевает звуковой барьер – это вообще классика жанра, а теперь у нас еще "снимают кино",

– объяснил он.

Хотя версия с загадочными съемками, в результате чего отовсюду слышны взрывы, уже должна быть забыта, потому что сьемочная группа покинула город еще неделю назад.

Впрочем, все же изменения у россиян происходят. Речь идет об информационном пространстве, ведь после прилетов оккупанты не чистили чат от ненужной им информации. Впрочем, отказаться от традиционной "включки" пропагандистов с места событий затруднились и заявили, что все хорошо.

"Очень смешно за всем этим наблюдать. Это говорит о том, что россияне не готовы и у них нет информационной методички, как на это реагировать", – убежден советник главы Мариуполя.

Также это может свидетельствовать о том, что раздор внутри оккупационных властей все же прогрессирует, поэтому перед украинским контрнаступлением она не устоит.

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