Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни абсолютно не готові до спротиву українській стороні.

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Безсильне навіть ППО

Петро Андрющенко пояснив, що внаслідок "бавовни" 19 травня близько 20 окупантів загинуло, 37 – отримали поранення.

"Будемо сподіватися, що всі вони разом скоро зустрінуться десь на палубі крейсера "Москва", – додав він.

Також стало відомо, що було пошкоджено значну частину мотопіхотної техніки. Ту техніку, що підлягає ремонту, росіяни відтягнули до Новоазовська.

"У Маріуполі таке відчуття, що вони починають збивати майже і свої безпілотники", – наголосив Андрющенко.

На його думку, росіяни керуються приказкою "У страху очі великі", тому й працюють ніби на випередження, втім роблять це доволі невміло, постійно змінюючи місце розташування системи ППО.

Перед "бавовною", яка була в Маріуполі 19 травня, їм ППО не допомогло,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Недолугими є виправдання окупантів щодо подій у місті.

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Як виправдовують росіяни свої невдачі

Андрющенко розказав, що росіяни повсякчас намагаються говорити про те, що вони не панікують і закликають це робити й місцевих жителів.

Окрім цього, окупанти все ж роблять спроби вигадувати нові пояснення "бавовни".

У нас балон, який вибухає, був, кран, який падає, був, літак долає звуковий бар'єр – це взагалі класика жанру, а тепер у нас ще "знімають кіно",

– пояснив він.

Хоча версія із загадковими зніманнями, внаслідок чого звідусіль чути вибухи, вже мала б бути забутою, бо знімальники покинули місто ще тиждень тому.

Втім, все ж зміни у росіян відбуваються. Мовиться про інформаційний простір, адже після прильотів окупанти не чистили чати від непотрібної їм інформації. Втім, відмовитися від традиційної "включки" пропагандистів із місця подій не змоги й заявили, що все добре.

"Дуже смішно за цим всім спостерігати. Це каже про те, що росіяни не готові й у них немає інформаційної методички, як на це реагувати", – переконаний радник очільника Маріуполя.

Також це може свідчити про те, що розбрат всередині окупаційної влади все ж прогресує, тому перед українським контрнаступом вона не встоїть.

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