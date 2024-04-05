Прозвучало более 60 взрывов: где на карте расположен Морозовск, возле которого у россиян аэродром

Беспилотники ночью атаковали российский Морозовск Ростовской области, где расположен военный аэродром россиян. Там оккупанты держат Су-34 и Су-30/35, а также Су-24, Су-24М.

Аэродром "Морозовск" является местом базирования 559-й бомбардировочного авиационного полка России. Оттуда Кремль атакует Восток Украины управляемыми авиационными бомбами.

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Где расположен аэродром "Морозовск"

Ростовская область России граничит с Украиной. Граница между врагами и нашим государством проходит по Луганской и Донецкой областях.

Российский город Морозовск расположен ориентировочно в 265 километрах от Ростова-на-Дону и ориентировочно в более чем 300 километрах от нынешней линии фронта по прямой.

Аэродром "Морозовск" расположен в 3 километрах к юго-западу от города Морозовск.

Где расположен Морозовск, который атаковали россияне: смотрите видео

OSINT-аналитик MT Anderson 4 апреля 2024 года обнародовал спутниковые кадры, на которых видно, что на аэродроме находилось 29 боевых самолетов:

6 бомбардировщиков Су-34,

3 истребителя Су-30/35.

Как выглядел аэропорт "Морозовск" до атаки дронов

Что известно о взрывах в Морозовске