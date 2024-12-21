Неспокойные дни в России: взрывы и фейерверки охватили российские города

Взрывы в московских ТЦ приобретают все больший размах. На этот раз петарду запустили в помещении многофункционального центра (МФЦ) торгового центра "Гелиос" в Королеве, Подмосковье. По предварительным данным, пострадавших нет, однако посетителей и персонал пришлось эвакуировать.

Об этом рассказывает 24 Канал. На видео, которое распространили в соцсетях, зафиксирован момент взрыва в МФЦ в ТЦ "Гелиос".

Читайте также У России новые "пропущенные" в Казани: враг не может отражать атаки по одной причине

Время взрывных флешмобов

В помещении поднялась паника, люди спешили выйти на улицу. Инцидент, по информации местных Telegram-каналов, стал третьим поджогом или запуском фейерверков в Подмосковье за сутки.

В московских ТЦ запускают фейерверки: смотреть видео

Подобный случай произошел также в Москве. В торговом центре "Форт" на востоке города женщина по указанию неизвестных лиц взорвала петарду.

В ТЦ России взрывают петарды и фейерверки: смотреть видео

Как выяснилось позже, она перевела этим "злоумышленникам" 120 тысяч рублей перед выполнением их указаний.

Волна взрывов в России продолжается

В Химках, недалеко от Подмосковья, неизвестные запустили фейерверк прямо в помещении отделения "Почты России". Очевидцы рассказывают, что посетители в панике выбегали на улицу, боясь за свою жизнь.

К "эстафете" подключился даже Санкт-Петербург. В сети сообщают о взрыве в отделении "Сбербанка".

Взрыв в российском банке: смотреть видео

Российские правоохранители пытаются установить личности организаторов и исполнителей серии инцидентов. Между тем пользователи соцсетей активно обсуждают события, предполагая, что это может быть как ряд "пранков", так и спланированные провокации. В любом случае, ситуация вызывает панику среди посетителей торговых центров, а количество таких случаев только растет.